“Quiso matarla con fentanilo”: hermana de Krishna Aguilera denuncia plan de asesinato contra la joven desaparecida

Cristal aseguró que la pareja de Juan Beltrán, conocida como el “Guatón Beltrán”, estaría involucrada en los hechos.

Nelson Quiroz

“Quiso matarla con fentanilo”: hermana de Krishna Aguilera denuncia plan de asesinato contra la joven desaparecida

A más de dos semanas de la desaparición de Krishna Aguilera, joven madre de 19 años vista por última vez el 4 de octubre en San Bernardo, su hermana Cristal entregó nuevas declaraciones sobre las amenazas que habría recibido la víctima, señalando directamente a los presuntos responsables.

En conversación con Mucho Gusto, la joven aseguró que la pareja de Juan Beltrán, conocida como el “Guatón Beltrán”, estaría involucrada en los hechos.

ADN

Captura

La adolescente de 17 años fue detenida durante los allanamientos a los domicilios del principal sospechoso. Según la hermana de Krishna, la joven habría confesado repetidamente su participación en el caso.

“Esta niñita ha dicho en varias ocasiones que está involucrada en esto. Es menor de edad, pero con estas cosas se cree más valiente o como ‘chora’”, afirmó Cristal. Además, denunció que la madre de la adolescente se mueve por la población como si nada, difundiendo información sobre el caso.

ADN

El testimonio también reveló un intento de asesinato mediante fentanilo: “Ahora entiendo todo, una vez la Krishna salió a carretear con ella y la dopó, la drogó mucho, y después ella andaba diciendo que no le resultó, que ella quería matarla en fentanilo”, relató la hermana de la joven desaparecida, describiendo la gravedad de las amenazas.

