El desgarrador testimonio de transportista escolar tras fatal accidente en Recoleta: “Nuestra vida cambió drásticamente”

En conversación con Ciudadano ADN, la transportista escolar Mayi Fuenzalida compartió un conmovedor testimonio sobre el dolor y la impotencia que vive la comunidad del colegio Rafael Sanhueza, tras el accidente en Recoleta que costó la vida a un niño de 12 años y dejó a varios heridos.

“Estamos devastados, hay un antes y un después. El lunes a las cinco de la tarde nuestra vida cambió drásticamente”, relató entre lágrimas Fuenzalida, quien trabaja junto al “tío Pedro” y su hija, la “tía Paola”, ambos lesionados en el siniestro.

“Hoy uno de los nuestros no salió a buscar a su niño, y un niño no se subió a su furgón. Es muy triste”, agregó.

Grave accidente entre furgón escolar y vehículo particular / Sebastián Beltrán Gaete Ampliar

Fuenzalida, junto a otros conductores escolares, ha impulsado una organización de ayuda para las familias afectadas, y pidió cautela ante posibles estafas. “Nos hemos enterado que hay gente pidiendo plata para comprar un furgón nuevo. Eso no corresponde. Estamos recibiendo aportes de forma directa y transparente”, advirtió.

El Tercer Juzgado de Garantía de Santiago decretó prisión preventiva para los responsables del accidente, Iván Gómez Obreque y Claudio Gaete Quiroz, formalizados por homicidio consumado, siete frustrados y robo con violencia.

En esa línea, durante la entrevista, Mayi Fuenzalida fue enfática al pedir al Presidente Gabriel Boric que actúe con firmeza frente a los responsables del accidente en Recoleta. En medio del dolor, la trabajadora del transporte escolar expresó su frustración por lo que considera una falta de justicia ante delitos tan graves.

“Que el Presidente firme un decreto, aunque sea una excepción, pero que de verdad no es posible que con nuestros impuestos estemos manteniendo a estas personas”, afirmó con la voz quebrada, en alusión a los dos imputados por el hecho.

En medio de su relato, Mayi no contuvo las lágrimas al recordar al pequeño fallecido: “Era un niño alegre, con su sonrisa, siempre saludaba al subir al furgón. Ahora ya no está, y esta familia va a llorar por él por siempre”.