;

VIDEO. El desgarrador testimonio de transportista escolar tras fatal accidente en Recoleta: “Nuestra vida cambió drásticamente”

Mayi Fuenzalida, colega del “tío Pedro”, habló en Ciudadano ADN sobre dolor que dejó el accidente en Recoleta y lanzó un duro mensaje al Presidente Boric.

Nelson Quiroz

El desgarrador testimonio de transportista escolar tras fatal accidente en Recoleta: “Nuestra vida cambió drásticamente”

El desgarrador testimonio de transportista escolar tras fatal accidente en Recoleta: “Nuestra vida cambió drásticamente”

13:59

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

En conversación con Ciudadano ADN, la transportista escolar Mayi Fuenzalida compartió un conmovedor testimonio sobre el dolor y la impotencia que vive la comunidad del colegio Rafael Sanhueza, tras el accidente en Recoleta que costó la vida a un niño de 12 años y dejó a varios heridos.

“Estamos devastados, hay un antes y un después. El lunes a las cinco de la tarde nuestra vida cambió drásticamente”, relató entre lágrimas Fuenzalida, quien trabaja junto al “tío Pedro” y su hija, la “tía Paola”, ambos lesionados en el siniestro.

“Hoy uno de los nuestros no salió a buscar a su niño, y un niño no se subió a su furgón. Es muy triste”, agregó.

ADN

Grave accidente entre furgón escolar y vehículo particular / Sebastián Beltrán Gaete

Fuenzalida, junto a otros conductores escolares, ha impulsado una organización de ayuda para las familias afectadas, y pidió cautela ante posibles estafas. “Nos hemos enterado que hay gente pidiendo plata para comprar un furgón nuevo. Eso no corresponde. Estamos recibiendo aportes de forma directa y transparente”, advirtió.

Revisa también

ADN

El Tercer Juzgado de Garantía de Santiago decretó prisión preventiva para los responsables del accidente, Iván Gómez Obreque y Claudio Gaete Quiroz, formalizados por homicidio consumado, siete frustrados y robo con violencia.

En esa línea, durante la entrevista, Mayi Fuenzalida fue enfática al pedir al Presidente Gabriel Boric que actúe con firmeza frente a los responsables del accidente en Recoleta. En medio del dolor, la trabajadora del transporte escolar expresó su frustración por lo que considera una falta de justicia ante delitos tan graves.

Que el Presidente firme un decreto, aunque sea una excepción, pero que de verdad no es posible que con nuestros impuestos estemos manteniendo a estas personas”, afirmó con la voz quebrada, en alusión a los dos imputados por el hecho.

En medio de su relato, Mayi no contuvo las lágrimas al recordar al pequeño fallecido: “Era un niño alegre, con su sonrisa, siempre saludaba al subir al furgón. Ahora ya no está, y esta familia va a llorar por él por siempre”.

Contenido patrocinado

Combinaciones inesperadas que dominarán la primavera 2025

Combinaciones inesperadas que dominarán la primavera 2025

Elecciones presidenciales: Jara perdería en todos los escenarios de segunda vuelta mientras Kast afianza expectativa de ganador

Elecciones presidenciales: Jara perdería en todos los escenarios de segunda vuelta mientras Kast afianza expectativa de ganador

¿Lluvia en la Región Metropolitana? Este será el día más frío de la penúltima semana de octubre

¿Lluvia en la Región Metropolitana? Este será el día más frío de la penúltima semana de octubre

Un antes y un después: Tiny Desk de 31 Minutos rompe récord histórico en la música chilena

Un antes y un después: Tiny Desk de 31 Minutos rompe récord histórico en la música chilena

Latife Soto había adelantado cambio de cara a las elecciones presidenciales y sorprende con nuevo aviso: &#039;Espérense un poquito&#039;

Latife Soto había adelantado cambio de cara a las elecciones presidenciales y sorprende con nuevo aviso: 'Espérense un poquito'

¿Cuáles son los desafíos de ser actor infantil? Los protagonistas de &#039;Stranger Things&#039; lo revelan

¿Cuáles son los desafíos de ser actor infantil? Los protagonistas de 'Stranger Things' lo revelan

Blond en Chile 2025: fecha, lugar y venta de entradas para el concierto

Blond en Chile 2025: fecha, lugar y venta de entradas para el concierto

RESEÑA | Rod Stewart se despide de Chile dando cátedra de cómo ser un showman

RESEÑA | Rod Stewart se despide de Chile dando cátedra de cómo ser un showman

Querida actriz chilena se casa con su novia en secreto tras seis años de relación: &#039;El matri más lindo que he visto&#039;

Querida actriz chilena se casa con su novia en secreto tras seis años de relación: 'El matri más lindo que he visto'

Actriz Ingrid &#039;Peka&#039; Parra aclara su diagnóstico médico tras confusión entre sus seguidores: &#039;No tengo esa enfermedad&#039;

Actriz Ingrid 'Peka' Parra aclara su diagnóstico médico tras confusión entre sus seguidores: 'No tengo esa enfermedad'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad