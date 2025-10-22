El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Absuelven a todos los acusados en el Caso SQM tras 10 años de litigio: fracaso del Ministerio Público

Tras más de 10 años de litigio, el Tercer Tribunal de Juicio Oral de Santiago determinó absolver a todos los acusados en el denominado Caso SQM.

La determinación ha sido calificada como la mayor derrota que ha tenido el Ministerio Público en toda la historia de la Reforma Procesal Penal.

Esto porque desde la Fiscalía buscaban penas de prisión para Marco Enríquez-Ominami (4 años), Pablo Longueira (2 años), Patricio Contesse (9 años), además de Roberto León, Marisol Caviedes, Carmen Valdivieso, Cristián Warner y Marcelo Rozas, algo que finalmente fracasó.

Durante la audiencia, no se pudo acreditar los delitos tributarios y tampoco el cohecho que se acusaba a Contesse y Longueira.

Además, el magistrado hizo una fuerte crítica al trabajo del Ministerio Público, ya que indicó que se presentaron miles de pruebas que estaban repetidas.

La lectura de la sentencia por el Caso SQM se realizará durante el mes de agosto de 2026.