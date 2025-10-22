Alerta en La Pintana: delincuentes ingresan a colegio en pleno horario de clases durante persecución policial

Una intensa persecución policial en la comuna de La Pintana terminó con dos delincuentes ingresando de manera fugaz a un colegio, mientras los estudiantes se encontraban en clases y recreo.

Según relató información recogida por ADN, los sujetos entraron y cruzaron las canchas para escapar, mientras los carabineros desplegaban helicópteros y vehículos en el lugar.

Desde el establecimiento confirmaron que la emergencia fue breve y se activaron de inmediato los protocolos de seguridad. “Los niños no se percataron del ingreso de estas personas, pero se notificó a los apoderados a través de canales internos de comunicación y la situación se manejó con calma dentro del colegio”, explicó la encargada de comunicaciones del recinto a CHV.

Carabineros detalló que la persecución comenzó en Lo Espejo y que los delincuentes abandonaron un vehículo durante la huida. No se registraron detenidos por este incidente, aunque sí se generó una gran conmoción entre los padres, quienes llegaron masivamente al colegio para retirar a sus hijos y garantizar su seguridad.