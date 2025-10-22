;

Alerta en La Pintana: delincuentes ingresan a colegio en pleno horario de clases durante persecución policial

Desde el establecimiento confirmaron que se activaron de inmediato los protocolos de seguridad.

Nelson Quiroz

Colegio Marcelino Champagnate

Colegio Marcelino Champagnate

Una intensa persecución policial en la comuna de La Pintana terminó con dos delincuentes ingresando de manera fugaz a un colegio, mientras los estudiantes se encontraban en clases y recreo.

Según relató información recogida por ADN, los sujetos entraron y cruzaron las canchas para escapar, mientras los carabineros desplegaban helicópteros y vehículos en el lugar.

Desde el establecimiento confirmaron que la emergencia fue breve y se activaron de inmediato los protocolos de seguridad. “Los niños no se percataron del ingreso de estas personas, pero se notificó a los apoderados a través de canales internos de comunicación y la situación se manejó con calma dentro del colegio”, explicó la encargada de comunicaciones del recinto a CHV.

Revisa también

ADN

Carabineros detalló que la persecución comenzó en Lo Espejo y que los delincuentes abandonaron un vehículo durante la huida. No se registraron detenidos por este incidente, aunque sí se generó una gran conmoción entre los padres, quienes llegaron masivamente al colegio para retirar a sus hijos y garantizar su seguridad.

Contenido patrocinado

Combinaciones inesperadas que dominarán la primavera 2025

Combinaciones inesperadas que dominarán la primavera 2025

Elecciones presidenciales: Jara perdería en todos los escenarios de segunda vuelta mientras Kast afianza expectativa de ganador

Elecciones presidenciales: Jara perdería en todos los escenarios de segunda vuelta mientras Kast afianza expectativa de ganador

¿Lluvia en la Región Metropolitana? Este será el día más frío de la penúltima semana de octubre

¿Lluvia en la Región Metropolitana? Este será el día más frío de la penúltima semana de octubre

Un antes y un después: Tiny Desk de 31 Minutos rompe récord histórico en la música chilena

Un antes y un después: Tiny Desk de 31 Minutos rompe récord histórico en la música chilena

Latife Soto había adelantado cambio de cara a las elecciones presidenciales y sorprende con nuevo aviso: &#039;Espérense un poquito&#039;

Latife Soto había adelantado cambio de cara a las elecciones presidenciales y sorprende con nuevo aviso: 'Espérense un poquito'

¿Cuáles son los desafíos de ser actor infantil? Los protagonistas de &#039;Stranger Things&#039; lo revelan

¿Cuáles son los desafíos de ser actor infantil? Los protagonistas de 'Stranger Things' lo revelan

Blond en Chile 2025: fecha, lugar y venta de entradas para el concierto

Blond en Chile 2025: fecha, lugar y venta de entradas para el concierto

RESEÑA | Rod Stewart se despide de Chile dando cátedra de cómo ser un showman

RESEÑA | Rod Stewart se despide de Chile dando cátedra de cómo ser un showman

Querida actriz chilena se casa con su novia en secreto tras seis años de relación: &#039;El matri más lindo que he visto&#039;

Querida actriz chilena se casa con su novia en secreto tras seis años de relación: 'El matri más lindo que he visto'

Actriz Ingrid &#039;Peka&#039; Parra aclara su diagnóstico médico tras confusión entre sus seguidores: &#039;No tengo esa enfermedad&#039;

Actriz Ingrid 'Peka' Parra aclara su diagnóstico médico tras confusión entre sus seguidores: 'No tengo esa enfermedad'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad