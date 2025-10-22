“Cariñosos e intensos”: Rayén Araya se confiesa y revela el tipo de relación que tiene con Jean Philippe Cretton

El nombre de Rayén Araya se tomó las redes sociales luego de que en Zona de Estrellas, Paula Escobar afirmara que la comunicadora tendría un romance con Jean Philippe Cretton, su compañero en el proyecto digital Power Trío, donde también participa Sergio Lagos.

La periodista contó que se enteró por internet de la supuesta relación amorosa. “Yo no suelo estar al medio de informaciones de estas características, suelo estar hablando de mis proyectos y de Power Trío, donde muchas veces hemos bromeado de lo que significa este trío”, comentó a LUN.

“Con ellos me conozco hace mucho tiempo y bromas sobre situaciones como estas (romances) ha habido constantemente, es parte de nuestras dinámicas. Pero entiendo que puede haber razones para ver si hay relaciones interpersonales entre nosotros porque nos conocemos hace muchos años y pasamos mucho tiempo juntos”, añadió.

Al ser consultada sobre si existe un vínculo sentimental entre ambos, respondió: “Lo que yo puedo decir es que entre yo y Jean Philippe hay una relación de profundo cariño y que conversamos muchas cosas. Tenemos una relación en términos cariñosos e intensos, porque pasamos muchas horas juntos. Con él hay una relación de una profundidad distinta de la que tengo con Sergio".

“Cada uno cumple un rol como amigos, como parte de este vínculo, Sergio siempre está con la pila arriba y armando la fiesta. Con Jean Philippe hemos tenido espacios de otro tipo, de reflexiones más profundas, que nos llevan a tener puntos en común distintos (que con Sergio), de ahí a que eso se transforme en un vínculo amoroso, ¿quién sabe? Hoy somos un trío, no una pareja”, complementó.

Rayén Araya, quien se casó en el 2015 con Cristóbal López, es madre de dos hijas. Por su parte, el animador de TVN tiene una hija y su última relación conocida fue con Pamela Díaz, y recientemente también se refirió a los rumores que lo vinculan con la periodista, señalando: “¿Cómo más lo tengo que decir? Estoy soltero“.