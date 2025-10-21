Inesperadas fotografías encendieron las redes y generó comentarios en los mundos de la política y el espectáculo, luego de que Pamela Díaz y el senador Felipe Kast (Evópoli) aparecieran juntos en el matrimonio del hermano del parlamentario.

Tomás Kast, quien en esta elección busca ser diputado por el distrito 23, contrajo matrimonio con Macarena Cornejo, secretaria general de Evópoli y candidata a diputada por el distrito 11.

El evento, celebrado en la playa, fue compartido por el propio senador en su cuenta de Instagram, donde publicó varias imágenes, apareciendo acompañado por “La Fiera” en algunas de ellas.

“¡Vivan los novios! Ayer fue el matrimonio de mi hermano Tomás Kast y Macarena Cornejo. Emociona ver tanto cariño y buenas vibras en toda la familia. ¡Los mejores deseos hermano! El amor llegó a tu vida con una mujer maravillosa. Este año te van a pasar solo cosas buenas”, escribió Felipe Kast.

La participación de Pamela Díaz no pasó inadvertida, ya que posó en postales junto a los familiares del senador. Para la ocasión, la conductora de Hay que decirlo optó por un vestido rojo, mientras que el fundador de Evopoli lució un terno negro con camisa azul y corbata roja. Ambos complementaron su look con lentes oscuros.

Además, Bárbara Kast, hermana del senador y también candidata a diputada por el distrito 21, destacó la presencia de la animadora y comentó sobre ella con simpatía, describiéndola como “la más divertida” en una publicación en Instagram tras la celebración.