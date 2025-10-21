;

FOTOS. ¿Cómo se lleva con los Kast? Pamela Díaz asiste a boda de hermano de Felipe Kast y una familiar destacó su presencia

La Fiera no pasó desapercibida en el matrimonio, llevándose incluso comentarios por parte de parientes de su pareja.

Alejandro Basulto

Instagram

Instagram

Inesperadas fotografías encendieron las redes y generó comentarios en los mundos de la política y el espectáculo, luego de que Pamela Díaz y el senador Felipe Kast (Evópoli) aparecieran juntos en el matrimonio del hermano del parlamentario.

Tomás Kast, quien en esta elección busca ser diputado por el distrito 23, contrajo matrimonio con Macarena Cornejo, secretaria general de Evópoli y candidata a diputada por el distrito 11.

El evento, celebrado en la playa, fue compartido por el propio senador en su cuenta de Instagram, donde publicó varias imágenes, apareciendo acompañado por “La Fiera” en algunas de ellas.

Revisa también:

ADN

“¡Vivan los novios! Ayer fue el matrimonio de mi hermano Tomás Kast y Macarena Cornejo. Emociona ver tanto cariño y buenas vibras en toda la familia. ¡Los mejores deseos hermano! El amor llegó a tu vida con una mujer maravillosa. Este año te van a pasar solo cosas buenas”, escribió Felipe Kast.

La participación de Pamela Díaz no pasó inadvertida, ya que posó en postales junto a los familiares del senador. Para la ocasión, la conductora de Hay que decirlo optó por un vestido rojo, mientras que el fundador de Evopoli lució un terno negro con camisa azul y corbata roja. Ambos complementaron su look con lentes oscuros.

Además, Bárbara Kast, hermana del senador y también candidata a diputada por el distrito 21, destacó la presencia de la animadora y comentó sobre ella con simpatía, describiéndola como “la más divertida” en una publicación en Instagram tras la celebración.

Contenido patrocinado

Combinaciones inesperadas que dominarán la primavera 2025

Combinaciones inesperadas que dominarán la primavera 2025

Elecciones presidenciales: Jara perdería en todos los escenarios de segunda vuelta mientras Kast afianza expectativa de ganador

Elecciones presidenciales: Jara perdería en todos los escenarios de segunda vuelta mientras Kast afianza expectativa de ganador

¿Lluvia en la Región Metropolitana? Este será el día más frío de la penúltima semana de octubre

¿Lluvia en la Región Metropolitana? Este será el día más frío de la penúltima semana de octubre

Un antes y un después: Tiny Desk de 31 Minutos rompe récord histórico en la música chilena

Un antes y un después: Tiny Desk de 31 Minutos rompe récord histórico en la música chilena

Latife Soto había adelantado cambio de cara a las elecciones presidenciales y sorprende con nuevo aviso: &#039;Espérense un poquito&#039;

Latife Soto había adelantado cambio de cara a las elecciones presidenciales y sorprende con nuevo aviso: 'Espérense un poquito'

¿Cuáles son los desafíos de ser actor infantil? Los protagonistas de &#039;Stranger Things&#039; lo revelan

¿Cuáles son los desafíos de ser actor infantil? Los protagonistas de 'Stranger Things' lo revelan

Blond en Chile 2025: fecha, lugar y venta de entradas para el concierto

Blond en Chile 2025: fecha, lugar y venta de entradas para el concierto

RESEÑA | Rod Stewart se despide de Chile dando cátedra de cómo ser un showman

RESEÑA | Rod Stewart se despide de Chile dando cátedra de cómo ser un showman

Querida actriz chilena se casa con su novia en secreto tras seis años de relación: &#039;El matri más lindo que he visto&#039;

Querida actriz chilena se casa con su novia en secreto tras seis años de relación: 'El matri más lindo que he visto'

Actriz Ingrid &#039;Peka&#039; Parra aclara su diagnóstico médico tras confusión entre sus seguidores: &#039;No tengo esa enfermedad&#039;

Actriz Ingrid 'Peka' Parra aclara su diagnóstico médico tras confusión entre sus seguidores: 'No tengo esa enfermedad'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad