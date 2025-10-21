VIDEO. Tiene nueva conquista: Filtran que Jean Philippe Cretton está saliendo con reconocida periodista
En Zona de Estrellas entregaron todos los datos sobre esta nueva relación del animador.
Lo estaban vinculando hace unos días con Carla Jara. Sin embargo, Jean Philippe Cretton estaría saliendo con otra reconocida mujer, una famosa periodista.
Esto al menos fue lo que filtraron en Zona de Estrellas, donde contaron que si bien al animador lo habían relacionado con la ex de Kaminski, no tendrían más que una buena amistad.
Y que el rubio estaría saliendo con otra mujer, también muy conocida, con quien comparte en otro de sus múltiples trabajos en TV y redes.
¿Con quién estaría Jean Philippe?
“Me contaron el fin de semana que Jean Philippe no le ha puesto nombre a la relación, pero ya todos saben. Mucha gente ya sabe”, comenzó diciendo la periodista Paula Escobar en Zona Latina.
Y agregó que “de hecho, lo molestan sus compañeros de trabajo de ‘Mi Nombre Es’. Me cuentan que se conocieron en un podcast. Comparten su gusto por la música. Ella estuvo casada, pero se separó”.
“La nueva pareja de Jean Philippe Cretton es Rayén Araya”, lanzó después, confirmando el nombre, indicando que “los maquilladores son los que andan comentando esto por todos lados”.
Esto porque ambas figuras comparten créditos en el podcast Power Trío, donde también figura Sergio Lagos, programa donde se habrían hecho de lo más cercanos.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.