;

VIDEO. Tiene nueva conquista: Filtran que Jean Philippe Cretton está saliendo con reconocida periodista

En Zona de Estrellas entregaron todos los datos sobre esta nueva relación del animador.

Soledad Reyes

Tiene nueva conquista: Filtran que Jean Philippe Cretton está saliendo con reconocida periodista

Lo estaban vinculando hace unos días con Carla Jara. Sin embargo, Jean Philippe Cretton estaría saliendo con otra reconocida mujer, una famosa periodista.

Esto al menos fue lo que filtraron en Zona de Estrellas, donde contaron que si bien al animador lo habían relacionado con la ex de Kaminski, no tendrían más que una buena amistad.

Y que el rubio estaría saliendo con otra mujer, también muy conocida, con quien comparte en otro de sus múltiples trabajos en TV y redes.

¿Con quién estaría Jean Philippe?

“Me contaron el fin de semana que Jean Philippe no le ha puesto nombre a la relación, pero ya todos saben. Mucha gente ya sabe”, comenzó diciendo la periodista Paula Escobar en Zona Latina.

Y agregó que “de hecho, lo molestan sus compañeros de trabajo de ‘Mi Nombre Es’. Me cuentan que se conocieron en un podcast. Comparten su gusto por la música. Ella estuvo casada, pero se separó”.

“La nueva pareja de Jean Philippe Cretton es Rayén Araya”, lanzó después, confirmando el nombre, indicando que “los maquilladores son los que andan comentando esto por todos lados”.

Esto porque ambas figuras comparten créditos en el podcast Power Trío, donde también figura Sergio Lagos, programa donde se habrían hecho de lo más cercanos.

Contenido patrocinado

Combinaciones inesperadas que dominarán la primavera 2025

Combinaciones inesperadas que dominarán la primavera 2025

Elecciones presidenciales: Jara perdería en todos los escenarios de segunda vuelta mientras Kast afianza expectativa de ganador

Elecciones presidenciales: Jara perdería en todos los escenarios de segunda vuelta mientras Kast afianza expectativa de ganador

¿Lluvia en la Región Metropolitana? Este será el día más frío de la penúltima semana de octubre

¿Lluvia en la Región Metropolitana? Este será el día más frío de la penúltima semana de octubre

Un antes y un después: Tiny Desk de 31 Minutos rompe récord histórico en la música chilena

Un antes y un después: Tiny Desk de 31 Minutos rompe récord histórico en la música chilena

Latife Soto había adelantado cambio de cara a las elecciones presidenciales y sorprende con nuevo aviso: &#039;Espérense un poquito&#039;

Latife Soto había adelantado cambio de cara a las elecciones presidenciales y sorprende con nuevo aviso: 'Espérense un poquito'

¿Cuáles son los desafíos de ser actor infantil? Los protagonistas de &#039;Stranger Things&#039; lo revelan

¿Cuáles son los desafíos de ser actor infantil? Los protagonistas de 'Stranger Things' lo revelan

Blond en Chile 2025: fecha, lugar y venta de entradas para el concierto

Blond en Chile 2025: fecha, lugar y venta de entradas para el concierto

RESEÑA | Rod Stewart se despide de Chile dando cátedra de cómo ser un showman

RESEÑA | Rod Stewart se despide de Chile dando cátedra de cómo ser un showman

Querida actriz chilena se casa con su novia en secreto tras seis años de relación: &#039;El matri más lindo que he visto&#039;

Querida actriz chilena se casa con su novia en secreto tras seis años de relación: 'El matri más lindo que he visto'

Actriz Ingrid &#039;Peka&#039; Parra aclara su diagnóstico médico tras confusión entre sus seguidores: &#039;No tengo esa enfermedad&#039;

Actriz Ingrid 'Peka' Parra aclara su diagnóstico médico tras confusión entre sus seguidores: 'No tengo esa enfermedad'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad