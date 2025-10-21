;

VIDEO. “Siento que él estuvo mal”: Fernando Solabarrieta se sincera sobre el fin de su amistad con Iván Zamorano

El comentarista deportivo tomó por sorpresa a sus compañeros al realizar una emotiva confesión por su distanciamiento con el exdelantero de La Roja.

Alejandro Basulto

El Internado, Mega

El Internado, Mega

Un emotivo momento se vivió en el más reciente episodio del reality El Internado de Mega, cuando Fernando Solabarrieta se refirió abiertamente al quiebre de su amistad con Iván Zamorano, con quien compartió una cercana relación por muchos años.

Durante una conversación con el actor Etienne Bobenrieth, el periodista expresó que la distancia con el exfutbolista fue dolorosa y que aún guarda recuerdos de esa etapa. “Tú sabes que yo con Iván fui muy amigo, a esta cabra chica (Blu Dumay) la tengo desde así (desde pequeña) y con Iván nos distanciamos hace unos años”, confesó.

ADN

Tras ello, el comentarista deportivo explicó, sobre su distanciamiento con el exgoleador de Real Madrid e Inter de Milán, que “yo siento que él estuvo mal, él probablemente dirá que yo a lo mejor en algo estuve mal, no tengo idea, lo hablaremos, pero yo tenía cortada esa situación…”.

Luego, el comunicador contó que Blu Dumay, hija de María Alberó, lo hizo recordar momentos del pasado: “Y hoy día, cuando Blu habló (sobre Iván) me emocioné, yo la abracé, qué sé yo, y le dije ‘¿sabes qué? Me encanta esto que has dicho, te veo tan grande, tan mujer, tan bien criada’, se lo dije a ella”.

Y además me emocioné porque me hizo acordar... Pasamos muchos años juntos y ella me obligó hoy a sentir sensaciones, a acordarme y extrañar. Si nosotros nos juntábamos todos los fines de semana, todos los fines de semana estábamos juntos. Yo lo quise mucho, hueón, fuimos muy amigos”, concluyó.

