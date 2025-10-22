;

Canal chileno obtiene 4 galardones en prestigiosa premiación que destaca lo mejor de la televisión en español

La distinción, que reconoce anualmente producciones tanto de Latinoamérica como de España, cuenta con un jurado compuesto de 700 miembros.

Alejandro Basulto

Anatel

Anatel

El canal Mega celebró una noche de éxito total tras obtener cuatro reconocimientos en los Premios Produ 2025, instancia que destaca lo mejor de la televisión latinoamericana y en español. Con estos galardones, la señal se posicionó como la más premiada entre los canales chilenos en esta edición.

Entre los triunfos de la cadena destacan importantes producciones. Meganoticias Prime fue distinguido como Mejor Noticiero, mientras que la teleserie Juego de Ilusiones se adjudicó el título de Mejor Teleserie. En tanto, el Festival de Viña del Mar 2025, transmitido por Mega, fue premiado como Mejor Evento en Vivo.

Uno de los reconocimientos más destacados fue para Natasha Kennard, quien recibió el galardón a Mejor Presentadora de Programas de Noticias por su labor en Meganoticias Amanece, aunque actualmente reside en Londres cursando estudios de posgrado en periodismo internacional.

ADN

Además, el programa El Clan, conducido por Pangal Andrade y emitido por Canal 13, obtuvo el premio a Mejor Programa seriado no guionado de celebridades.

El espacio, centrado en desafíos extremos a lo largo de Chile, superó a producciones internacionales como A Great Day with J Balvin (Estados Unidos), Los Chávez (México), Los Montaner 2 (Estados Unidos) y Los Tinelli (Argentina).

Los Premios Produ se realizan anualmente para reconocer la excelencia en la industria televisiva de habla hispana. En su versión 2025, un jurado compuesto por más de 700 expertos en contenidos y televisión evaluó siete categorías y más de cien subcategorías. La ceremonia oficial tendrá lugar el 11 de noviembre en Miami, Estados Unidos.

