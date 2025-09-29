;

Despiden en vivo a periodista de icónico programa de Mega: reaccionó emocionada en Instagram

La comunicadora recibió un ramo de flores y diferentes muestras de cariño.

Alejandro Basulto

Una emotiva despedida sorprendió a los televidentes de Meganoticias Siempre Juntos. Durante la transmisión, Luis Ugalde interrumpió la pauta habitual para dar a conocer un anuncio que involucraba a una de sus compañeras más queridas.

“Les vamos a contar que estamos tristes, pero también contentos. Más contentos que tristes. Hoy día se nos acaba el reinado, ¿saben por qué? Porque su majestad se nos va”, dijo el comunicador, invitando a aplaudir a la periodista Naomi Riquelme, conocida cariñosamente como Nao.

Nuestra querida Nao, que está aquí, da un paso grande. Sus compañeros le tienen un ramito de flores y una despedida. Se nos va cerquita, un piso más arriba, no más, pero es superimportante, porque para ti es un tremendo paso”, complementó.

Ugalde cerró el momento con palabras de apoyo: “Es un tremendo avance en tu carrera, así que tus compañeros, tu equipo, te deseamos que te vaya muy bien y te vamos a echar de menos”.

Con evidente emoción, Nao expresó: “He aprendido tanto de ustedes, que estoy sin palabras. Agradecida de todos, han sido años increíbles. Es el primer equipo y el primer equipo nunca se olvida”.

Horas después, a través de Instagram, la periodista escribió: “Mil gracias por sus mensajes. Esta semana se hizo oficial y no me esperaba esta despedida tan hermosa. Yo, que lloro por todo, quedé simplemente en shock y sin palabras”.

“Para quienes no saben, entré al equipo finde hace unos años, y ahora los dejo porque me voy a hacer notas al equipo de Mucho Gusto. Estoy realmente agradecida y feliz por la oportunidad y porque la vida me puso en este lugar con personas tan lindas, mi familia santiaguina”, concluyó.

