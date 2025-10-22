;

VIDEO. “No aguantaría cinco días”: preocupación por estado de salud de participante de El Internado

Fue precisamente un familiar del integrante del reality quien manifestó su conmoción por esta situación.

Alejandro Basulto

Mega

Mega

Una profunda inquietud generó la situación de Luis Sandoval durante su participación en el reality El Internado, grabado en Perú. Su familia ha expresado preocupación debido a la falta de comunicación con él y una situación relacionada con su salud.

Sergio Rojas se contactó con el hermano de Luis: “Estaba bien angustiado, porque me dice ‘Sergio, me han llamado toda la mañana de Mega, para solicitarme que le envíe unos remedios’, me mandó incluso el nombre y todo de unos medicamentos con receta retenida, porque Luis estaría atravesando una depresión y que necesita esos medicamentos porque Luis no aguantaría cinco días”.

Más adelante, y ahora en conversación en directo con Que te lo digo, Juan Sandoval, hermano del comunicador, relató: “Hace casi un mes y medio que no sé nada de él. Está incomunicado“.

ADN

"Estoy preocupado porque me llama la periodista y me dice que necesita una receta de antidepresivo, y yo no tenía idea que él tomaba antidepresivos (...) Lo que me preocupa es que esta incomunicación no debería ser así”, añadió.

Luego, recordó que “hay un tema superdelicado que lo conversé con mi hermano, que Luis todavía no ha superado la muerte de mamá. Ese duelo todavía lo mantiene en su corazón. El Luis es buena persona, es muy buen periodista, el Sergio lo sabe que es buen profesional, ustedes también lo saben, pero ese tema de la depresión no lo sabía”, añadió.

Finalmente, Juan detalló que “lo que la periodista me decía es que yo fuera a comprar ese medicamento con la receta de él, que no la tengo, la habitación de mi hermano está cerrada, y la fuera dejar a Mega y luego le mandarán para Perú”.

