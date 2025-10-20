;

PREVIA. Semifinales Copa Libertadores 2025: dónde, cuándo y cómo ver los partidos de los cuatro mejores del torneo

Mientras Palmeiras y Flamengo van por un nuevo título para Brasil, Racing quiere mantener la hegemonía argentina en el torneo. Liga va por otra corona para Ecuador.

Gonzalo Miranda

Esta semana arranca la fiesta de los 4 mejores en la Copa Libertadores

Esta semana arranca la fiesta de los 4 mejores en la Copa Libertadores

La acción vuelve al continente. Después de un breve receso por el Mundial Sub 20, la Copa Libertadores está de regreso con los dos partidazos de ida en Brasil y Ecuador.

Los primeros en salir a la cancha serán Flamengo y Racing. Brasileños y argentinos se ven las caras en el Estadio Maracaná desde las 21:30 horas de este miércoles 22 de octubre.

Al día siguiente, en Ecuador, Liga de Quito quiere seguir ilusionado con su segunda Copa Libertadores, pero al frente tendrá al máximo favorito para quedarse con la corona: Palmeiras.

Cabe recordar que tanto Flamengo como Palmeiras buscan mantener la Copa Libertadores en Brasil, trofeo que lleva seis años consecutivos en dicho país. Por su parte, Racing quiere sostener la hegemonía argentina del torneo.

Copa Libertadores, semifinales: en vivo, en directo, online, y TV

Los partidos por las semifinales los podrás escuchar y seguir en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo podrás ver en las pantallas de ESPN, Disney+, y DirecTV.

Recuerda que toda la acción de la Copa Libertadores 2025 lo puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

Miércoles 22 de octubre

  • 21:30 hrs | Flamengo vs. Racing | Estadio Maracaná

Jueves 23 de octubre

  • 21:30 hrs | Liga vs. Palmeiras | Estadio Rodrigo Paz Delgado

Contenido patrocinado

Combinaciones inesperadas que dominarán la primavera 2025

Combinaciones inesperadas que dominarán la primavera 2025

Elecciones presidenciales: Jara perdería en todos los escenarios de segunda vuelta mientras Kast afianza expectativa de ganador

Elecciones presidenciales: Jara perdería en todos los escenarios de segunda vuelta mientras Kast afianza expectativa de ganador

¿Lluvia en la Región Metropolitana? Este será el día más frío de la penúltima semana de octubre

¿Lluvia en la Región Metropolitana? Este será el día más frío de la penúltima semana de octubre

Un antes y un después: Tiny Desk de 31 Minutos rompe récord histórico en la música chilena

Un antes y un después: Tiny Desk de 31 Minutos rompe récord histórico en la música chilena

Latife Soto había adelantado cambio de cara a las elecciones presidenciales y sorprende con nuevo aviso: &#039;Espérense un poquito&#039;

Latife Soto había adelantado cambio de cara a las elecciones presidenciales y sorprende con nuevo aviso: 'Espérense un poquito'

¿Cuáles son los desafíos de ser actor infantil? Los protagonistas de &#039;Stranger Things&#039; lo revelan

¿Cuáles son los desafíos de ser actor infantil? Los protagonistas de 'Stranger Things' lo revelan

Blond en Chile 2025: fecha, lugar y venta de entradas para el concierto

Blond en Chile 2025: fecha, lugar y venta de entradas para el concierto

RESEÑA | Rod Stewart se despide de Chile dando cátedra de cómo ser un showman

RESEÑA | Rod Stewart se despide de Chile dando cátedra de cómo ser un showman

Querida actriz chilena se casa con su novia en secreto tras seis años de relación: &#039;El matri más lindo que he visto&#039;

Querida actriz chilena se casa con su novia en secreto tras seis años de relación: 'El matri más lindo que he visto'

Actriz Ingrid &#039;Peka&#039; Parra aclara su diagnóstico médico tras confusión entre sus seguidores: &#039;No tengo esa enfermedad&#039;

Actriz Ingrid 'Peka' Parra aclara su diagnóstico médico tras confusión entre sus seguidores: 'No tengo esa enfermedad'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad