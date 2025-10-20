Esta semana arranca la fiesta de los 4 mejores en la Copa Libertadores

La acción vuelve al continente. Después de un breve receso por el Mundial Sub 20, la Copa Libertadores está de regreso con los dos partidazos de ida en Brasil y Ecuador.

Los primeros en salir a la cancha serán Flamengo y Racing. Brasileños y argentinos se ven las caras en el Estadio Maracaná desde las 21:30 horas de este miércoles 22 de octubre.

Al día siguiente, en Ecuador, Liga de Quito quiere seguir ilusionado con su segunda Copa Libertadores, pero al frente tendrá al máximo favorito para quedarse con la corona: Palmeiras.

Cabe recordar que tanto Flamengo como Palmeiras buscan mantener la Copa Libertadores en Brasil, trofeo que lleva seis años consecutivos en dicho país. Por su parte, Racing quiere sostener la hegemonía argentina del torneo.

Copa Libertadores, semifinales: en vivo, en directo, online, y TV

Los partidos por las semifinales los podrás escuchar y seguir en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo podrás ver en las pantallas de ESPN, Disney+, y DirecTV.

Recuerda que toda la acción de la Copa Libertadores 2025 lo puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

Miércoles 22 de octubre

21:30 hrs | Flamengo vs. Racing | Estadio Maracaná

Jueves 23 de octubre