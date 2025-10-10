;

Conmebol evalúa cambiar la sede de la final de la Copa Libertadores 2025 por crisis política en Perú

El partido por el título del certamen continental está programado para el sábado 29 de noviembre.

Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images

A raíz de la crisis política que atraviesa Perú, Conmebol estaría evaluando cambiar la sede de la final de la Copa Libertadores 2025, programada para el sábado 29 de noviembre en el Estadio Monumental de Lima.

Según informó el medio RPP, el ente rector del fútbol sudamericano está analizando llevar el partido decisivo del torneo continental a otra sede de la región. ¿La razón? El tenso clima social se vive en el país vecino.

Este viernes, la ahora expresidenta de Perú, Dina Boluarte, fue destituida por el Congreso por “permanente incapacidad moral” para combatir la delincuencia en el país, y José Jerí asumió como nuevo mandatario hasta las próximas elecciones en abril de 2026.

Hasta ahora, no hay una confirmación oficial de que Lima dejará de ser anfitrión del duelo por el título de la Copa Libertadores 2025, por lo que el Estadio Monumental sigue siendo el escenario elegido para albergar el compromiso.

De todas formas, esta no es la primera vez que la Conmebol estaría planteándose la idea de reemplazar la sede de la final del certamen. En el año 2019, la final de la Libertadores se iba a disputar en Santiago de Chile, pero debido al estallido social, la definición se trasladó justamente a Lima.

“Nuevas circunstancias de fuerza mayor y orden público, analizadas y evaluadas con prudencia, considerando la seguridad de los jugadores, del público y de las delegaciones, motivaron la decisión de llevar la final de la Copa Conmebol Libertadores 2019 a Lima, Perú”, detalló la Conmebol en su momento.

