Presidente Boric por polémica en cobros en cuentas de la luz: “Cada peso será devuelto”

En medio de su gira por la Región de Valparaíso, el Presidente Gabriel Boric se refirió a la polémica por los cobros excesivos en las cuentas de la luz, asegurando que hizo “valer la responsabilidad política”.

Durante la inauguración de un cuartel PDI en la comuna de Limache, el Mandatario enfatizó que “las empresas de electricidad no pueden cobrar más de lo que deben y, si lo hacen, cada peso será devuelto , así va a ser”.

En esa línea, indicó que apenas aterrizó en Chile tras su visita a Roma, “hice valer la responsabilidad política que corresponde a algo tan grave, que es pedir la renuncia al ministro de Energía (Diego Pardow) y al director de la CNE (Marco Mancilla)”.

“El rol del Gobierno es encontrar una solución”

Asimismo, el Presidente Gabriel Boric señaló que ahora “el rol del Gobierno es exigir y encontrar una solución lo más rápido posible, porque la devolución debe ser íntegra y oportuna ”.

Finalmente, sostuvo que “están en su derecho” los parlamentarios de oposición que anunciaron una acusación constitucional en contra del exministro de Energía, Diego Pardow. “No me voy a poner a juzgar las atribuciones del Congreso”, cerró.