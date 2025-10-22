;

Llega a su fin tras 10 años de proceso: este miércoles se conocerá el veredicto del caso SQM

En el Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago se sabrá si los acusados, entre ellos Pablo Longueira, Marco Enríquez-Ominami y Patricio Contesse, son condenados o absueltos.

Ruth Cárcamo

Francisca Carvajal

Tras casi tres años de juicio oral, este miércoles se dará a conocer el veredicto del caso SQM, investigación que ha llevado la Fiscalía desde 2015 por presunto financiamiento irregular de políticos desde la minera no metálica.

La instancia se da luego de que ayer martes se realizara una última audiencia, en la que comparecieron los ocho acusados, entre ellos Pablo Longueira, Marco Enríquez-Ominami y Patricio Contesse, quienes tuvieron la opción de dar unas palabras finales.

Cabe recordar que las penas solicitadas por el Ministerio Público van desde los 2 a los 9 años de presidio, siendo la más alta para Contesse. Mientras que para Longueira se pide poco más de dos años de presidio.

Es así que el juicio oral del caso SQM, que fue el más costoso desde la Reforma Procesal Penal, llega a su fin este miércoles a las 11 horas en el Tercer Tribunal de Juicio Oral de Santiago, donde se hará la lectura del veredicto.

