Estudio revela antioxidante “clave” que podría ayudar a prevenir las canas prematuras

Aunque el envejecimiento y la genética son las principales causas del cabello canoso, el estrés también juega un papel clave.

Según explicó Leslie Kenny, fundadora del Oxford Health Span, al diario New York Post, cuando el cuerpo sufre estrés prolongado produce adrenalina en exceso.

Esa adrenalina en exceso se transforma en peróxido de hidrógeno, el mismo compuesto decolorante usado en tinturas para el cabello.

“Si no tenemos suficiente glutatión para convertir el peróxido de hidrógeno en agua, este se libera por los folículos capilares y blanquea el cabello desde el interior”, explicó Kenny.

¿Qué es el glutatión?

El glutatión es una molécula compuesta por tres aminoácidos —glutamina, glicina y cisteína— que el cuerpo produce naturalmente. Su función principal es proteger las células del daño oxidativo.

Con la edad, el estrés y la mala alimentación, los niveles de glutatión tienden a disminuir, lo que podría acelerar el envejecimiento capilar y cutáneo, según la especialista.

Según la tricológica Jill Lee, aumentar el consumo de antioxidantes puede ayudar a combatir el daño oxidativo que afecta las células pigmentarias del cabello (melanocitos).

Alimentos que ayudan a elevar los niveles de glutatión: