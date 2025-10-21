;

VIDEOS. Una sola caída en 10 partidos: así llegó Lanús a las semifinales de Copa Sudamericana ante la U

Los de Pellegrino han sido de los más regulares del torneo. Avanzaron primeros en su grupo y luego tuvieron duros escollos.

Gonzalo Miranda

Para ser el mejor, hay que ganarles a todos”, dice el dicho popular. Es lo que seguramente han repetido todos estos días en el Centro Deportivo Azul (CDA), pensando en las semifinales de la Copa Sudamericana 2025.

Universidad de Chile se medirá ante Lanús de Argentina por un lugar en la gran final del torneo, y para ello tienen que mirar todo lo que rodea al ‘granate’, y aquello, en la previa, no se ve nada fácil.

El cuadro de Mauricio Pellegrino, ex DT de la U, viene de más de un mes sin perder y tiene respetables números en la presente temporada, pero en lo que solo respecta a la Sudamericana, lo cierto es que en La Cisterna deben tomar nota.

Lanús ha disputado 10 encuentros en la versión 2025 del torneo, de los cuales ganó cinco, empató cuatro y solo perdió uno.

Dicha caída fue ante Central Córdoba en los 8vos de final. En la revancha ganaron y forzaron los penales, donde se impusieron por 4-2 para meterse en la siguiente fase.

Pero antes de eso, integró el Grupo G. Fue primero con 12 puntos, por sobre Vasco da Gama (8 unidades), Melgar (7 pts) y Puerto Cabello (5 pts). De local le ganó a Melgar (3-0), Vasco da Gama (1-0) y empató con Puerto Cabello (2-2).

De visita, empató 1-1 con Puerto Cabello, 0-0 con Vasco de Gama, pero le ganó por la mínima a Melgar en Perú.

Para llegar al duelo con la U, tuvo un duro escollo: Fluminense. A los brasileños les ganó 1-0 en el sector norte de Buenos Aires y luego fue a robarle un empate 1-1 en el Estadio Maracaná para transformarse en rival de los universitarios.

