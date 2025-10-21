AUDIO. Presidente de Limache en medio del escándalo de Copa Chile: “No voy a ser yo quien diga quién es el dueño de La Serena”
“Cuando uno está en esta instancia y conoce la forma de proceder de algunos dueños de clubes, que están por detrás de los dirigentes, uno tiene que estar preparado”, dijo César Villegas en diálogo con Los Tenores de la Tarde.
César Villegas, presidente de Deportes Limache
La denuncia de Deportes La Serena contra Deportes Limache por supuestamente no cumplir con los minutos Sub 23 en el partido de vuelta de la semifinal de Copa Chile causó un fuerte revuelo. Sin embargo, desde el cuadro de la Región de Valparaíso aseguran estar tranquilos.
En conversación con Los Tenores de la Tarde, César Villegas, presidente de los “tomateros”, se refirió a la polémica y arremetió con todo contra los dueños del cuadro granate.
“Cuando uno está en esta instancia y conoce la forma de proceder de algunos dueños de clubes, que están por detrás de los dirigentes, uno tiene que estar preparado y resguardado”, comenzó diciendo el directivo.
Intentando explicar la confusión con el minutaje, añadió: “Cuando me llamó Felipe Correa para comunicarme que iban a citar a Agustín Arce a la selección mayor, le dije: ‘ningún problema, pero nosotros lo tenemos considerado para la semifinal con La Serena porque nos cumple minutos’”.
“Entonces le pedí a mi administrativa que llamara a Ligas y que nos enviaran un correo de respaldo para que quedara constancia de que Agustín Arce, por estar en la selección adulta, nos iba a otorgar 65 minutos del minutaje Sub 23”, agregó.
En esa misma línea, señaló: “Tenemos ese mail de respaldo, porque sabíamos que esto podía pasar. Lo malo es que surge cuando el resultado en cancha fue abultado y no quedó ninguna duda. Esto viene a empañar un poco la tremenda campaña que realizamos en Copa Chile”.
Al ser consultado si había tenido contacto con la dirigencia “papayera”, fue contundente: “Me comuniqué con el presidente de La Serena y me dijo que, por decisión unánime, iban a hacer esto. No sé qué decisión unánime habrá sido, no voy a ser yo quien diga quién es el mandamás de La Serena”, sentenció Villegas.
