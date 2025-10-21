Nuevo portazo para la Segunda División Profesional: el Sifup rechaza su propuesta para el campeonato 2026

Este martes, los clubes de la Segunda División Profesional tuvieron una reunión clave junto a la ANFP y el Sifup, donde presentaron su propuesta para el formato de su torneo 2026, pero recibieron un portazo.

“Hoy los clubes de la Segunda División Profesional sostuvimos una reunión formal con la ANFP y el Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup), donde conversamos sobre nuestra propuesta de un nuevo formato de campeonato para la temporada 2026”, escribieron los 13 equipos a través de un comunicado.

“Lamentamos informar que dicha propuesta fue rechazada por el Sifup, básicamente debido al sistema de playoffs, que implica que cinco clubes quedarían sin competir durante el mes de noviembre”, afirmaron.

A modo de explicar el funcionamiento del torneo, indicaron: “Esta propuesta, enfocada en darle mayor continuidad al campeonato y en un formato con más incentivos deportivos, buscaba asegurar la viabilidad y subsistencia de clubes con identidad y arraigo, evitando la posible desaparición de instituciones fundamentales para el fútbol nacional”.

“Hacemos un llamado a todos los actores del fútbol chileno a actuar con generosidad y compromiso para proteger el futuro de nuestra división y comunicamos que, en las próximas semanas, los clubes nos reuniremos para definir un plan de acción conjunto frente a esta grave crisis que afecta a nuestra categoría”, sentenciaron desde la Segunda Profesional.