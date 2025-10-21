;

No hay tregua para Colo Colo: se confirma la ausencia de jugador clave para enfrentar a Deportes Limache

El Tribunal de Disciplina de la ANFP le dio un nuevo dolor de cabeza a Fernando Ortiz.

Javier Catalán

Álvaro Choupay

Getty Images

Getty Images / Eurasia Sport Images

Si Colo Colo quiere jugar una copa internacional la próxima temporada, debe comenzar a ganar, aunque ya recibió una mala noticia de cara a su siguiente compromiso.

Para el partido del lunes 27 de octubre ante Deportes Limache, a los albos se les confirmó la ausencia de Vicente Pizarro.

Según información de ADN Deportes, El Tribunal de Disciplina de la ANFP ratificó la tarjeta amarilla que el volante recibió en el duelo frente a Coquimbo Unido por simular un penal en los primeros minutos del encuentro.

Revisa también:

ADN

Por este motivo, el seleccionado nacional deberá cumplir una fecha de suspensión, ya que con la amonestación ante los “piratas” sumó su quinta tarjeta.

Colo Colo recibirá a Deportes Limache el lunes 27 de octubre en el Estadio Nacional a las 20:00 horas, por la fecha 25 del Campeonato Nacional, en un partido que contará con transmisión de ADN Deportes.

Contenido patrocinado

Combinaciones inesperadas que dominarán la primavera 2025

Combinaciones inesperadas que dominarán la primavera 2025

Elecciones presidenciales: Jara perdería en todos los escenarios de segunda vuelta mientras Kast afianza expectativa de ganador

Elecciones presidenciales: Jara perdería en todos los escenarios de segunda vuelta mientras Kast afianza expectativa de ganador

¿Lluvia en la Región Metropolitana? Este será el día más frío de la penúltima semana de octubre

¿Lluvia en la Región Metropolitana? Este será el día más frío de la penúltima semana de octubre

Un antes y un después: Tiny Desk de 31 Minutos rompe récord histórico en la música chilena

Un antes y un después: Tiny Desk de 31 Minutos rompe récord histórico en la música chilena

Latife Soto había adelantado cambio de cara a las elecciones presidenciales y sorprende con nuevo aviso: &#039;Espérense un poquito&#039;

Latife Soto había adelantado cambio de cara a las elecciones presidenciales y sorprende con nuevo aviso: 'Espérense un poquito'

¿Cuáles son los desafíos de ser actor infantil? Los protagonistas de &#039;Stranger Things&#039; lo revelan

¿Cuáles son los desafíos de ser actor infantil? Los protagonistas de 'Stranger Things' lo revelan

Blond en Chile 2025: fecha, lugar y venta de entradas para el concierto

Blond en Chile 2025: fecha, lugar y venta de entradas para el concierto

RESEÑA | Rod Stewart se despide de Chile dando cátedra de cómo ser un showman

RESEÑA | Rod Stewart se despide de Chile dando cátedra de cómo ser un showman

Querida actriz chilena se casa con su novia en secreto tras seis años de relación: &#039;El matri más lindo que he visto&#039;

Querida actriz chilena se casa con su novia en secreto tras seis años de relación: 'El matri más lindo que he visto'

Actriz Ingrid &#039;Peka&#039; Parra aclara su diagnóstico médico tras confusión entre sus seguidores: &#039;No tengo esa enfermedad&#039;

Actriz Ingrid 'Peka' Parra aclara su diagnóstico médico tras confusión entre sus seguidores: 'No tengo esa enfermedad'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad