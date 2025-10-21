No hay tregua para Colo Colo: se confirma la ausencia de jugador clave para enfrentar a Deportes Limache

Si Colo Colo quiere jugar una copa internacional la próxima temporada, debe comenzar a ganar, aunque ya recibió una mala noticia de cara a su siguiente compromiso.

Para el partido del lunes 27 de octubre ante Deportes Limache, a los albos se les confirmó la ausencia de Vicente Pizarro.

Según información de ADN Deportes, El Tribunal de Disciplina de la ANFP ratificó la tarjeta amarilla que el volante recibió en el duelo frente a Coquimbo Unido por simular un penal en los primeros minutos del encuentro.

Por este motivo, el seleccionado nacional deberá cumplir una fecha de suspensión, ya que con la amonestación ante los “piratas” sumó su quinta tarjeta.

Colo Colo recibirá a Deportes Limache el lunes 27 de octubre en el Estadio Nacional a las 20:00 horas, por la fecha 25 del Campeonato Nacional, en un partido que contará con transmisión de ADN Deportes.