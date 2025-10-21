;

PGU 2025: Quiénes pueden recibir hasta $250 mil y cómo hacer el trámite (paso a paso)

El IPS hizo un llamado a las personas mayores a revisar si cumplen los requisitos.

Javiera Rivera

La Pensión Garantizada Universal (PGU) es un aporte mensual del Estado para personas de 65 años o más, trabajen o estén jubiladas, que cumplan con los requisitos establecidos por ley.

Este beneficio busca complementar las pensiones más bajas y mejorar la calidad de vida de las personas mayores en Chile.

Por ello, durante este año el IPS ha reforzado su llamado para que más adultos mayores consulten si tienen derecho a recibirla, ya que miles aún no la han solicitado.

El monto base de la PGU es de $224.004 mensuales para quienes tienen una pensión base menor o igual a $762.822. Si la pensión base está entre $762.823 y $1.210.828, el beneficio se entrega de manera proporcional.

Además, desde septiembre de 2025, las personas de 82 años o más reciben un monto máximo aumentado a $250.000.

¿Dónde y cómo se hace el trámite?

Existen tres formas de solicitar la PGU:

  1. Presencialmente en cualquier sucursal de ChileAtiende del IPS.
  2. En línea en www.chileatiende.cl (AQUÍ) con ClaveÚnica.
  3. Por videoatención, en el mismo sitio web, usando solo el carné de identidad (sin ClaveÚnica).

También puede pedirse en municipios, AFP o compañías de seguros, si la persona está afiliada a alguna de ellas.

