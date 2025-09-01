Suben las pensiones en Chile: ¿Quiénes son los primeros en recibir los $250.000 de la nueva PGU? / Andrzej Rostek

La llegada del mes de septiembre marca el aumento de la Pensión Garantizada Universal en Chile (PGU), una de los principales cambios de la Reforma de Pensiones.

En cifras, se dejará atrás el monto de $224.000 y comenzará a entregar $250.000. Eso sí, la implementación es gradual según rangos etarios.

En principio, el ajuste llega a personas de 82 años o más. El beneficio se entrega de manera automática desde este mes y no requiere ningún trámite adicional.

“Estamos hablando de 400 mil pensionados en esta condición”, aseguró Claudio Reyes, subsecretario de Previsión Social en el programa ADN Hoy.

“Parte el grupo que tiene 82 o más años; el próximo año, a partir de septiembre de 2026, el que tiene 75 o más años; y, a partir de 2027 (septiembre), los que tiene 65 o más años”, detalló la autoridad.

Por lo demás, con la modificación también podrán pedir la PGU las personas beneficiarias de una pensión de gracia, por leyes de reparación, o Dipreca y Capredena, siempre y cuando se cumplan algunos requisitos (disponibles pinchando aquí).

Otros de los cambios incluidos en la Reforma son el Seguro de Lagunas Previsionales y la cotización de los empleadores, quienes vuelven a aportar al sistema después de 43 años, con un 1% adicional. Aquello aumentará de forma progresiva hasta llegar a un 7% en 2033.