Fiscalización por Halloween en Santiago: retiran más de 6 mil productos y alertan por disfraces inflamables

Con el aumento de las ventas por Halloween, la Seremi de Salud de la Región Metropolitana realizó una serie de fiscalizaciones en locales de Santiago, especialmente en el sector de barrio Franklin.

Según detalló La Tercera, durante el operativo, las autoridades retiraron más de 6.400 productos del mercado y cursaron 12 sumarios sanitarios por incumplir las normas de seguridad.

Disfraces sin certificación y riesgos para niños

Según informó el seremi Gonzalo Soto, se detectó la venta de disfraces sin certificación de inflamabilidad y sin etiquetado en español, lo que infringe la normativa que protege a niños y adolescentes menores de 14 años.

En el operativo se retiraron más de 400 disfraces del comercio, y se reiteró el llamado a comprar solo en locales establecidos.

Además, durante las inspecciones también se detectó la venta de maquillajes y cosméticos sin registro del Instituto de Salud Pública (ISP).

Estos productos no han sido evaluados y pueden contener químicos peligrosos o provocar reacciones alérgicas.

“Llamamos a los padres a comprar maquillajes certificados, revisar las etiquetas y probarlos antes en una pequeña zona de la piel”, agregó el seremi Soto.