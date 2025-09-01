;

ADN Hoy. ¿Cuál es el único requisito para recibir la nueva PGU de $250 mil en Chile? Esto dijo el Gobierno

En conversación con ADN Hoy, el subsecretario de Previsión Social entregó detalles sobre lo que ocurrirá con las pensiones de invalidez y reparatorias.

Ruth Cárcamo

ADN Hoy - Entrevista a Claudio Reyes, subsecretario de Previsión Social

ADN Hoy - Entrevista a Claudio Reyes, subsecretario de Previsión Social

16:23

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El subsecretario de Previsión Social, Claudio Reyes, abordó en diálogo con ADN Hoy el aumento de la Pensión Garantizada Universal (PGU), que comenzará a pagarse desde este martes tras la reforma de pensiones.

“Hoy la PGU es de $224.004, y va a subir a $250.000 para aquellos pensionados que tienen 82 o más años”, detalló Reyes, quien agregó que esa edad debe estar cumplida al 31 de agosto. “Si alguien cumple, por ejemplo, 82 años en diciembre, desde ese momento subirá su pensión”, dijo.

ADN

ADN | El subsecretario de Previsión Social, Claudio Reyes

Luego, enfatizó que el aumento “es totalmente automático, y va a seguir el mismo calendario de pago durante septiembre, entre el 2 y el 16 se van a pagar los pensionados, los que tienen transferencia electrónica en su cuenta RUT o a través de Banco Estado”.

Pensiones de invalidez y reparatorias

Asimismo, el subsecretario indicó que a este beneficio se agrega la Pensión de Invalidez y la Pensión Básica Solidaria de Invalidez. Ambas “están por debajo de los $250.000, por lo que se va a complementar hasta alcanzar” dicho monto, explicó.

Revisa también

ADN

“Se agrega un grupo nuevo que tiene que postular, que son los que tienen pensiones reparatorias. El plazo para solicitarlo se abrió en el mes de junio”, precisó.

Finalmente, Claudio Reyes señaló que ante dudas “todo en Chile Atiende o a través de la oficina del IPS. También al call center 101 o la página web lareformadepensiones.cl”.

Contenido patrocinado

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Cómo &#039;Detonator&#039; marcó el final del éxito clásico de Ratt

Cómo 'Detonator' marcó el final del éxito clásico de Ratt

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo &#039;Jealous Type&#039;

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo 'Jealous Type'

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Enzo Albbagliati de Marca Chile: &#039;La imagen impacta la sociedad&#039;

Enzo Albbagliati de Marca Chile: 'La imagen impacta la sociedad'

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad