El subsecretario de Previsión Social, Claudio Reyes, abordó en diálogo con ADN Hoy el aumento de la Pensión Garantizada Universal (PGU), que comenzará a pagarse desde este martes tras la reforma de pensiones .

“Hoy la PGU es de $224.004, y va a subir a $250.000 para aquellos pensionados que tienen 82 o más años”, detalló Reyes, quien agregó que esa edad debe estar cumplida al 31 de agosto. “Si alguien cumple, por ejemplo, 82 años en diciembre, desde ese momento subirá su pensión”, dijo.

ADN | El subsecretario de Previsión Social, Claudio Reyes

Luego, enfatizó que el aumento “es totalmente automático , y va a seguir el mismo calendario de pago durante septiembre, entre el 2 y el 16 se van a pagar los pensionados, los que tienen transferencia electrónica en su cuenta RUT o a través de Banco Estado”.

Pensiones de invalidez y reparatorias

Asimismo, el subsecretario indicó que a este beneficio se agrega la Pensión de Invalidez y la Pensión Básica Solidaria de Invalidez. Ambas “están por debajo de los $250.000, por lo que se va a complementar hasta alcanzar” dicho monto, explicó.

“Se agrega un grupo nuevo que tiene que postular, que son los que tienen pensiones reparatorias . El plazo para solicitarlo se abrió en el mes de junio”, precisó.

Finalmente, Claudio Reyes señaló que ante dudas “todo en Chile Atiende o a través de la oficina del IPS. También al call center 101 o la página web lareformadepensiones.cl”.