Una usuaria nicaragüense sorprendió en TikTok con un video titulado “Tres cosas que me sorprendieron de los chilenos siendo nicaragüense”, donde relata su experiencia al llegar al país.

“Ser nicaragüense en Chile es como entrar a un mundo donde todo se dice distinto, se come distinto y hasta el clima te da un gran golpe de realidad”, dice al inicio del video @vlog_pame.

Su relato, que ya supera miles de visualizaciones, destaca las marcadas diferencias culturales y lingüísticas que encontró al llegar a Chile.

Las 3 diferencias que más le sorprendieron:

1. Una calma poco común

El tiktoker describe que una de las primeras cosas que lo impactó fue la tranquilidad que se respira en los vecindarios chilenos.

“Hay una calma distinta, los vecindarios son muy silenciosos, la gente se expresa con un tono moderado y disfruta del silencio”, comenta.

2. “Los chilenos no hablan español, hablan chileno”

El joven afirma que adaptarse al habla local fue todo un desafío: “Desde el día uno me di cuenta de que tenía que aprender a afinar mi oído”.

Palabras, modismos y expresiones únicas como “po”, “cachai” o “al tiro” lo obligaron a sumergirse en el característico lenguaje chileno, reconocido por su velocidad y creatividad.

3. Respeto al peatón

Finalmente, destacó el fuerte sentido de civismo que observó en las calles del país:

“Los chilenos distinguen por tener una cultura ciudadana que asocia el respeto al peatón con responsabilidad colectiva. No importa que seas niño, joven o anciano, siempre te dan la preferencia al cruzar”.