Reconocido vino chileno es elegido como el mejor del mundo en los “Óscares del vino”

En Nueva York se celebró una nueva edición del New York Wine Experience, evento considerado por el sector como los “Óscares del vino” por su prestigio y exigencia.

La ceremonia, organizada por la reconocida revista estadounidense Wine Spectator, reunió a más de mil expertos y productores de todo el mundo.

En esta ocasión, fue un vino chileno el que se robó todas las miradas, marcando un hito para la industria nacional y posicionando a nuestro país en lo más alto del podio.

Vino chileno es elegido como el mejor del mundo:

La cosecha 2021 del cabernet sauvignon Don Melchor, de Viña Concha y Toro, fue elegida como el “Vino del Año 2024” por Wine Spectator, superando a etiquetas icónicas como Georges de Latour Private Reserve 2021 (EE.UU.) y Tignanello 2021 (Italia).

El vino, con un valor de más de $200.000 por botella, fue presentado por Enrique Tirado, gerente general y director técnico de Viña Don Melchor, quien estuvo presente en la ceremonia y compartió el reconocimiento con el público.

“Es sin duda la más alta distinción recibida por Don Melchor en su notable trayectoria”, afirmó Eduardo Guilisasti, gerente general de Concha y Toro.