Reconocido vino chileno es elegido como el mejor del mundo en los “Óscares del vino”

El cabernet chileno superó a famosas etiquetas de Italia y Estados Unidos.

Javiera Rivera

En Nueva York se celebró una nueva edición del New York Wine Experience, evento considerado por el sector como los “Óscares del vino” por su prestigio y exigencia.

La ceremonia, organizada por la reconocida revista estadounidense Wine Spectator, reunió a más de mil expertos y productores de todo el mundo.

En esta ocasión, fue un vino chileno el que se robó todas las miradas, marcando un hito para la industria nacional y posicionando a nuestro país en lo más alto del podio.

Vino chileno es elegido como el mejor del mundo:

La cosecha 2021 del cabernet sauvignon Don Melchor, de Viña Concha y Toro, fue elegida como el “Vino del Año 2024” por Wine Spectator, superando a etiquetas icónicas como Georges de Latour Private Reserve 2021 (EE.UU.) y Tignanello 2021 (Italia).

El vino, con un valor de más de $200.000 por botella, fue presentado por Enrique Tirado, gerente general y director técnico de Viña Don Melchor, quien estuvo presente en la ceremonia y compartió el reconocimiento con el público.

“Es sin duda la más alta distinción recibida por Don Melchor en su notable trayectoria”, afirmó Eduardo Guilisasti, gerente general de Concha y Toro.

