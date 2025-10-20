;

El paisaje chileno que dejó sin palabras a embajadora de Suecia: “Me siento muy afortunada”

Cada año, este fenómeno se convierte en un símbolo de biodiversidad y turismo sustentable.

Javiera Rivera

La embajadora de Suecia en Chile, Therese Hyden, compartió en redes sociales su emoción tras presenciar un clásico paisaje del norte del país.

Al llegar, la diplomática publicó una serie de imagenes del Desierto Florido calificándolo como “una maravilla” y asegurando sentirse “muy afortunada de estar aquí justo cuando ocurre el fenómeno”.

“Incluso he tenido la suerte de ver una garra de león, la joya del desierto florido”, escribió la diplomática en su cuenta oficial de X (@EmbSueciaChile).

Un fenómeno que deslumbra al mundo

El Desierto Florido es uno de los espectáculos naturales más impactantes de Sudamérica.

Se produce principalmente en la Región de Atacama, cuando las lluvias invernales activan las semillas dormidas bajo la arena, cubriendo el paisaje con un manto multicolor de flores nativas.

Entre las especies más emblemáticas se encuentran la garra de león, la pata de guanaco y el suspiro del campo, que atraen a visitantes, científicos y fotógrafos de todo el mundo.

