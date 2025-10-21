;

Éxito total: los espectaculares números de asistencia al estadio que dejó el Mundial Sub 20 de Chile

Pese al mal resultado de La Roja en el torneo, la gente se volcó en masa a las sedes.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Eurasia Sport Images

Pese al mal resultado conseguido por La Roja, el Mundial Sub 20 en Chile fue todo un éxito, especialmente en términos de asistencia a los estadios.

Según datos del Ministerio del Deporte, la Copa del Mundo contó con un total de 585.069 espectadores, contabilizando todos los partidos en todas las sedes. Además, según información de Ticketplus, se vendieron 440.000 entradas.

Como era lógico, la sede que más público albergó fue Santiago, con 305.000 boletos vendidos y 376.557 asistentes totales. Clave en aquello fueron los partidos de La Roja y el hecho de haber albergado gran parte de las fases finales.

Revisa también:

ADN

El segundo recinto que más público acumuló fue el Estadio Elías Figueroa, con 93.387 espectadores totales, seguido del Fiscal de Talca con 63.481, y cerrando Rancagua con 51.644.

En general, el promedio de asistencia entre todas las sedes fue de 11.251 personas, siendo el Estadio Nacional el puntero con 20.920 asistentes, seguido del Fiscal de Talca con 7.053. El Elías Figueroa y El Teniente cerraron con cifras similares: 5.837 y 5.738, respectivamente.

El partido más visto de todo el Mundial Sub 20 fue la gran final entre Marruecos y Argentina, con 43.253 asistentes en el Estadio Nacional.

Contenido patrocinado

Combinaciones inesperadas que dominarán la primavera 2025

Combinaciones inesperadas que dominarán la primavera 2025

Elecciones presidenciales: Jara perdería en todos los escenarios de segunda vuelta mientras Kast afianza expectativa de ganador

Elecciones presidenciales: Jara perdería en todos los escenarios de segunda vuelta mientras Kast afianza expectativa de ganador

¿Lluvia en la Región Metropolitana? Este será el día más frío de la penúltima semana de octubre

¿Lluvia en la Región Metropolitana? Este será el día más frío de la penúltima semana de octubre

Un antes y un después: Tiny Desk de 31 Minutos rompe récord histórico en la música chilena

Un antes y un después: Tiny Desk de 31 Minutos rompe récord histórico en la música chilena

Latife Soto había adelantado cambio de cara a las elecciones presidenciales y sorprende con nuevo aviso: &#039;Espérense un poquito&#039;

Latife Soto había adelantado cambio de cara a las elecciones presidenciales y sorprende con nuevo aviso: 'Espérense un poquito'

¿Cuáles son los desafíos de ser actor infantil? Los protagonistas de &#039;Stranger Things&#039; lo revelan

¿Cuáles son los desafíos de ser actor infantil? Los protagonistas de 'Stranger Things' lo revelan

Blond en Chile 2025: fecha, lugar y venta de entradas para el concierto

Blond en Chile 2025: fecha, lugar y venta de entradas para el concierto

RESEÑA | Rod Stewart se despide de Chile dando cátedra de cómo ser un showman

RESEÑA | Rod Stewart se despide de Chile dando cátedra de cómo ser un showman

Querida actriz chilena se casa con su novia en secreto tras seis años de relación: &#039;El matri más lindo que he visto&#039;

Querida actriz chilena se casa con su novia en secreto tras seis años de relación: 'El matri más lindo que he visto'

Actriz Ingrid &#039;Peka&#039; Parra aclara su diagnóstico médico tras confusión entre sus seguidores: &#039;No tengo esa enfermedad&#039;

Actriz Ingrid 'Peka' Parra aclara su diagnóstico médico tras confusión entre sus seguidores: 'No tengo esa enfermedad'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad