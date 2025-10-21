Éxito total: los espectaculares números de asistencia al estadio que dejó el Mundial Sub 20 de Chile

Pese al mal resultado conseguido por La Roja, el Mundial Sub 20 en Chile fue todo un éxito, especialmente en términos de asistencia a los estadios.

Según datos del Ministerio del Deporte, la Copa del Mundo contó con un total de 585.069 espectadores, contabilizando todos los partidos en todas las sedes. Además, según información de Ticketplus, se vendieron 440.000 entradas.

Como era lógico, la sede que más público albergó fue Santiago, con 305.000 boletos vendidos y 376.557 asistentes totales. Clave en aquello fueron los partidos de La Roja y el hecho de haber albergado gran parte de las fases finales.

El segundo recinto que más público acumuló fue el Estadio Elías Figueroa, con 93.387 espectadores totales, seguido del Fiscal de Talca con 63.481, y cerrando Rancagua con 51.644.

En general, el promedio de asistencia entre todas las sedes fue de 11.251 personas, siendo el Estadio Nacional el puntero con 20.920 asistentes, seguido del Fiscal de Talca con 7.053. El Elías Figueroa y El Teniente cerraron con cifras similares: 5.837 y 5.738, respectivamente.

El partido más visto de todo el Mundial Sub 20 fue la gran final entre Marruecos y Argentina, con 43.253 asistentes en el Estadio Nacional.