Drogas, alcohol y un pedido de disculpas: el nuevo escándalo que sacude a Independiente de Avellaneda

Independiente de Avellaneda atraviesa la crisis deportiva e institucional más profunda de sus últimos años. Tras el duro golpe que le significó su descalificación de la Copa Sudamericana 2025 por los graves incidentes ante la U de Chile, el cuadro de Avellaneda sumó nuevo escándalo en las últimas horas.

Esta vez, el equipo que dirige Gustavo Quinteros y donde militan los chilenos Felipe Loyola, Luciano Cabral y Pablo Galdames, se vio afectado por una polémica extradeportiva que involucra a uno de sus jugadores: Matías Abaldo.

Resulta que el futbolista uruguayo recibió duras críticas tras la difusión de unas fotos publicadas por el cantante “El Menor”, quien visitó su departamento y compartió imágenes donde se lo veía junto a billetes de dólares, bebidas alcohólicas y marihuana.

La situación desató una serie de cuestionamientos entre los fanáticos de Independiente, sobre todo porque el episodio ocurrió poco después de la dolorosa derrota ante San Martín de San Juan, resultado que extendió la racha negativa del equipo a 15 encuentros sin victorias en todas las competencias.

El pedido de disculpas de Matías Abaldo

Ante la repercusión, el atacante de 21 años utilizó sus redes sociales para aclarar lo ocurrido y ofreció disculpas a los hinchas. “Quería pedirles disculpas y explicarles a los hinchas de Independiente lo que sucedió en las últimas horas, de acuerdo a algunas imágenes que se viralizaron en las redes”, escribió en su cuenta de Instagram.

“Soy amigo de El Menor Agustín y él filmó un video de un nuevo tema en mi departamento”, explicó. Además, aclaró que: “En ningún momento realicé acciones que perjudiquen mi salud profesional”.

Cabe destacar que el “Rojo” continúa último en la zona B del Torneo Clausura con apenas 6 puntos y es el único equipo sin triunfos en la Liga Argentina, lo que lo deja prácticamente sin posibilidades de alcanzar los playoffs del certamen o clasificar a copas internacionales.