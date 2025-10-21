;

VIDEO. “Celebremos juntos los valores...”: Presidente de la U protagoniza emotiva campaña de la Conmebol

Michael Clark se sumó a los otros mandamases de los clubes semifinalistas de la Copa Sudamericana 2025.

Gonzalo Miranda

“Celebremos juntos los valores...”: Presidente de la U protagoniza emotiva campaña de la Conmebol

"Celebremos juntos los valores...": Presidente de la U protagoniza emotiva campaña de la Conmebol

La campaña de la Conmebol contra el racismo

La U vs. Lanús, en vivo, en directo, online, y TV

El partido entre la Universidad de Chile y Lanús lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo podrás ver en las pantallas de ESPN, Disney+DirecTV y DGO.

Recuerda que toda la acción de la Copa Sudamericana 2025 lo puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

Jueves 23 de octubre

  • 19:00 hrs | Universidad de Chile vs. Lanús Estadio Nacional

