“Celebremos juntos los valores...”: Presidente de la U protagoniza emotiva campaña de la Conmebol / YouTube Universidad de Chile

La campaña de la Conmebol contra el racismo

Basta de racismo, discriminación y violencia dentro y fuera de la cancha. Celebremos juntos los valores que hacen grande a nuestro fútbol, todos unidos por #LaGranConquista. pic.twitter.com/A0jjW9QpSu — Alejandro Domínguez (@agdws) October 21, 2025

La U vs. Lanús, en vivo, en directo, online, y TV

El partido entre la Universidad de Chile y Lanús lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo podrás ver en las pantallas de ESPN, Disney+, DirecTV y DGO.

Jueves 23 de octubre