VIDEO. “Celebremos juntos los valores...”: Presidente de la U protagoniza emotiva campaña de la Conmebol
Michael Clark se sumó a los otros mandamases de los clubes semifinalistas de la Copa Sudamericana 2025.
La campaña de la Conmebol contra el racismo
La U vs. Lanús, en vivo, en directo, online, y TV
El partido entre la Universidad de Chile y Lanús lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.
En TV, lo podrás ver en las pantallas de ESPN, Disney+, DirecTV y DGO.
Recuerda que toda la acción de la Copa Sudamericana 2025 lo puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.
Jueves 23 de octubre
- 19:00 hrs | Universidad de Chile vs. Lanús | Estadio Nacional
