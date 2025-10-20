Polémica en el fútbol chileno: equipo cedió su localía en partido que podría definir un ascenso / Diego Martin

La Segunda División Profesional ha sido tema durante las últimas semanas en el fútbol chileno debido a la crisis económica que viven la mayoría de los clubes.

Con el objetivo de conseguir recursos para seguir financiándose, Santiago City tomó una decisión que generó bastante polémica de cara a su partido con Puerto Montt, programado para este sábado 25 de octubre.

El conjunto que viste de rosado ejercerá su localía ante los “delfines” en Osorno, precisamente en el Estadio Parque Schott, ubicado a poco más de una hora de la ciudad de los albiverdes.

En dicho encuentro, Puerto Montt, de conseguir el triunfo y siempre que Deportes Linares no gane, podría proclamarse campeón de la categoría y ascender a la Primera B. Por ello, la decisión de Santiago City de ceder su localía ha generado un conflicto dentro de la división.

Además, como en el cuadro capitalino esperan una alta presencia de hinchas puertomontinos, decidieron aumentar el valor de las entradas, dejando la más barata en $10.000, un precio comparable al de un partido de Primera División.

No es la primera vez que un equipo de la Segunda División Profesional decide ceder su localía. En la temporada anterior, San Antonio Unido también recurrió a esta medida, jugando como local en Talcahuano ante Deportes Concepción. En aquella ocasión, el “León de Collao” ganó por 5-0.