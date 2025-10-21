Noche de Museos 2025: anuncian recorrido especial de bus RED que conectará con espacios patrimoniales en Santiago

Este viernes 24 de octubre se realizará en Chile el evento Noche de Museos 2025, jornada en la cual museos y espacios patrimoniales extenderán su horario de funcionamiento.

La iniciativa busca acercar los espacios culturales a la ciudadanía de manera gratuita y en un horario especial para las familias.

En ese sentido, y ante los diversos museos, espacios culturales, galerías de arte, recorridos patrimoniales y otras actividades que se realizarán durante la jornada, se dispuso un recorrido especial del sistema RED, el cual conectará los recintos más importantes de Santiago.

Según indicaron, y con el fin de apoyar al desplazamiento de las personas que participarán de este evento, se desplegará el servicio 598 entre las 19:30 y 23:00 horas del viernes 24.

Este recorrido funcionará entre el Metro Quinta Normal y Plaza Italia, teniendo su punto de partida en la Parada 4 / Metro Quinta Normal (PA191), ubicada en Av. Matucana con Compañía de Jesús, en la comuna de Santiago.

Además, se detendrá en más de 25 paradas, acercando a la ciudadanía a espacios como el Parque Quinta Normal, Museo Nacional de Historia Natural, Museo de Arte Contemporáneo (MAC), Museo de Bellas Artes, Palacio Pereira, Plaza de Armas, Museo Histórico Nacional y sector de Bellas Artes, entre otros.