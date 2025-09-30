;

Chile se ilumina nuevamente con cultura para la Noche de Museos 2025: cuándo es y a qué actividades se pueden acceder

La ministra de las Culturas llamó a las familias a que agenden la fecha para que puedan visitar distintos espacios culturales a lo largo del país en horario nocturno.

El Ministerio de las Culturas anunció la fecha para la nueva versión de Noche de Museos, ocasión que permite a las personas visitar estos espacios en horario nocturno y de forma gratuita.

La ministra de las Culturas, Carolina Arredondo, invitó a los museos a que abran en horario extendido, y llamó a las familias a que “agenden esta fecha y puedan acceder a recintos que por distintas razones quizás no han podido visitar”.

¿Cuándo es la jornada de Noche de Museos 2025?

El evento Noche de Museos se realizará el próximo viernes 24 de octubre, instancia donde –de norte a sur– museos, espacios culturales, galerías de arte, recorridos patrimoniales y otras actividades tendrán un horario nocturno.

Aún no se ha entregado información sobre cuáles serán las actividades y sus horarios, ya que el ministerio está en proceso de inscripción de museos, el cual finalizará el 21 de octubre.

De momento se sabe que el Museo de Bellas Artes se sumó a la iniciativa ofreciendo exposiciones y actividades especiales desde las 18:30 hasta las 23:00 horas (pincha aquí para más detalles).

