Temblor se percibe en la zona centro: revisa acá la magnitud y el epicentro del sismo

De acuerdo al Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, el hecho ocurrió pasadas las 11:08 horas de esta mañana.

Un movimiento telúrico se registró la noche de este martes 21 de octubre en la zona centro de Chile.

De acuerdo a información especializada, el hecho ocurrió pasadas las 11.08 horas y fue advertido a través de redes sociales.

De acuerdo con datos preliminares del Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, el sismo tuvo una magnitud de 4.9 y se localizó a 86 kilómetros al noreste de Los Andes, con una profundidad estimada de 155 kilómetros.

