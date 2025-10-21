;

Cuántos milímetros de lluvia podrían caer en Santiago y en qué comunas: nuevo pronóstico adelantó hasta nieve en la RM para esta semana

El tiempo en la zona central podría experimentar un cambio radical. Aquí te contamos lo que se sabe.

Javier Méndez

Pese a que las altas temperaturas han predominado en Santiago, recientemente se pronosticó la posibilidad de un regreso de la lluvia y la nieve en la zona central de Chile.

Todo apunta a este viernes 24 de octubre, cuando las condiciones meteorológicas experimentarían un vuelco, principalmente en el tramo cordillerano de la región Metropolitana.

Según un pronóstico del Instituto Meteorológico de Noruega, en la capital podrían caer 1,4 milímetros de agua durante el evento. Todo arrancaría durante la mañana.

Las comunas con más posibilidad de chubascos son Pirque, Puente Alto, Peñalolén, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura.

Los goterones llegarían también a Ñuñoa y Providencia en horas de la tarde, aunque esa situación podría cambiar a medida que se acerque la fecha ya mencionada.

¿Y qué pasará con la nieve en Santiago?

“En la cordillera hay un 80% de probabilidades de precipitaciones con nieve a partir de los 3.500 metros aproximadamente”, dijo Alejandro Sepúlveda, periodista de Mega especializado en meteorología.

Más abajo, en la zona de precordillera, el porcentaje de chances se reduce al 40%-50%.

De cualquier forma el ambiente será frío. El viernes el cielo estará nublado y se espera una temperatura mínima de 7°C y una máxima de solo 21°C.

