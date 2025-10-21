;

AUDIO. “A Claudio Aquino hay que darle otra oportunidad, no puede haber llegado como el mejor de Argentina y olvidarse de jugar”

Gabriel “Coca” Mendoza conversó con ADN Deportes sobre que refuerzos de este año deben continuar en Colo Colo para la temporada 2026.

Javier Catalán

Álvaro Choupay

Gabriel &quot;Coca&quot; Mendoza y los fichajes de Colo Colo

Colo Colo sigue sin levantar cabeza en el Campeonato Nacional, y gran parte de aquello se debe al bajo rendimiento de los fichajes que se esperaban fueran clave para elevar el nivel del equipo.

Uno que supo vestir la camiseta alba y consagrarse campeón de la Copa Libertadores en 1991 es Gabriel “Coca” Mendoza, quien conversó con ADN Deportes sobre estos jugadores, entregando su opinión acerca de quiénes deberían continuar de cara a la temporada 2026.

Hay un déficit de fútbol, de jugadores que tendrían que renovar el próximo año, de otros que deberían irse y de algunos nuevos que tendrán que llegar; también deberán aparecer otros jugadores”, comenzó diciendo el exfutbolista.

Sobre uno que, a su juicio, debería tener otra oportunidad en Macul, señaló:“Al que hay que darle otra oportunidad el próximo año es, sin duda, Claudio Aquino. No puede haber llegado a Colo Colo siendo el mejor del fútbol argentino, campeón con Vélez, y olvidarse de lo que es el juego. Yo lo esperaría”.

En el caso contrario, apuntó contra Salomón Rodríguez:“No ha tenido la oportunidad, pero tampoco se la ha ganado cuando le ha tocado jugar, y es lamentable, porque Colo Colo necesita goleadores. No puede ser que si Javier Correa no está, nadie haga goles”, sentenció el “Coca” Mendoza.

