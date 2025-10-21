“Dímelo a la cara conch...”: Informe arbitral denuncia graves insultos de jugador de Iquique a sus propios hinchas

Luego de la derrota como local de Deportes Iquique por 2-3 a manos de O’Higgins de Rancagua, el jugador del cuadro nortino, César González, protagonizó un tenso momento con un hincha en las tribunas del Estadio Tierras de Campeones.

Cuando se dirigía rumbo a camarines, y luego de escuchar insultos de parte de gente ubicada en el sector preferencial, el atacante de los “Dragones Celestes” fue a encarar a un hincha que le recriminó su actuar en el partido.

En el incidente hubo insultos y gritos de alta envergadura, y el jugador tuvo que ser contenido por guardias de seguridad presentes en el recinto deportivo, para luego seguir su camino al sector de los camarines.

Esta situación fue grabada por otros fanáticos ubicados en las tribunas y observada por el árbitro del compromiso, Juan Lara Luco, quien en su informe arbitral consignó el bochornoso incidente.

“Finalizado el encuentro y una vez que ambos equipos se habían retirado del terreno de juego, el jugador N.17, Sr, César González, del club Deportes Iquique, permaneció en el terreno de juego y se vio involucrado en una confrontación verbal con integrantes de la barra local”, detalló el juez.

“Durante dicha situación, el jugador profirió expresiones de carácter ofensivo e insultante, diciendo “Dímelo a la cara conchasumadre, maricón culeado, eres un cagón de mierda conchasumadre”, hacia la barra, generando un ambiente de tensión y alteración del orden tras la finalización del compromiso deportivo", agregó Juan Lara.

Con esta denuncia, César González podría ser citado a comparecer ante el Tribunal de Disciplina de la ANFP y recibir un castigo por su comportamiento, si es que así lo dispusiera el ente jurídico del fútbol chileno.