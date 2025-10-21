“Para que Argentina nos ganara el Mundial Sub 20, tendría que habernos matado a todos, y a mí primero”
Fouzi Lekjaa, presidente de la Real Federación Marroquí, lanzó una polémica frase sobre el título obtenido por el elenco africano ante la “Albiceleste”.
El presidente de la Real Federación Marroquí del Fútbol (FRMF), Fouzi Lekjaa, habló sobre el histórico título conseguido por su selección en el Mundial Sub 20 de Chile frente a Argentina y dejó una polémica frase en relación a la final jugada contra la “Albiceleste” en el Estadio Nacional.
“En Chile dije una sola cosa a sus colegas: para que Argentina gane esta final debería matarnos a todos, y yo el primero, y matarlos a ustedes los jugadores y el equipo técnico, porque si tenemos a diez jugadores y un arquero vamos a ganar", dijo Lekjaa en un encuentro con la delegación marroquí que participará en el Mundial Sub 17 de Qatar.
Luego, arengó a los jugadores y agregó: “Hay que morir en el campo, la actitud no es un eslogan. No hay que complicarse con filosofías, hay que jugar plenamente la competición con un solo objetivo: volver como sus colegas con esta copa. Y tienen la posibilidad de hacerlo. Tenemos un problema con la actitud y es que hemos censurado la ambición“.
En su mensaje, Lekjaa también afirmó que las expectativas del hincha marroquí cambiaron con sus últimos resultados positivos: “El equipo nacional se clasificó a la Copa del Mundo de 2026 y para el marroquí es algo normal y evidente. Pero cuando habéis ganado la copa africana, los marroquíes se alegraron”.
Además, el directivo destacó el impacto social que tuvo la obtención del título en nuestro país: “Más de un millón de marroquíes salieron a las calles en la madrugada del lunes para celebrar la hazaña del equipo sub 20 cuando ganó el Mundial de Chile”.
