“Para que Argentina nos ganara el Mundial Sub 20, tendría que habernos matado a todos, y a mí primero”

El presidente de la Real Federación Marroquí del Fútbol (FRMF), Fouzi Lekjaa, habló sobre el histórico título conseguido por su selección en el Mundial Sub 20 de Chile frente a Argentina y dejó una polémica frase en relación a la final jugada contra la “Albiceleste” en el Estadio Nacional.

“En Chile dije una sola cosa a sus colegas: para que Argentina gane esta final debería matarnos a todos, y yo el primero, y matarlos a ustedes los jugadores y el equipo técnico, porque si tenemos a diez jugadores y un arquero vamos a ganar", dijo Lekjaa en un encuentro con la delegación marroquí que participará en el Mundial Sub 17 de Qatar.

Luego, arengó a los jugadores y agregó: “Hay que morir en el campo, la actitud no es un eslogan. No hay que complicarse con filosofías, hay que jugar plenamente la competición con un solo objetivo: volver como sus colegas con esta copa. Y tienen la posibilidad de hacerlo. Tenemos un problema con la actitud y es que hemos censurado la ambición“.

En su mensaje, Lekjaa también afirmó que las expectativas del hincha marroquí cambiaron con sus últimos resultados positivos: “El equipo nacional se clasificó a la Copa del Mundo de 2026 y para el marroquí es algo normal y evidente. Pero cuando habéis ganado la copa africana, los marroquíes se alegraron”.

Además, el directivo destacó el impacto social que tuvo la obtención del título en nuestro país: “Más de un millón de marroquíes salieron a las calles en la madrugada del lunes para celebrar la hazaña del equipo sub 20 cuando ganó el Mundial de Chile”.