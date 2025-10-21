“Los chilenos nunca nos ayudaron en el Mundial Sub 20, después nos dicen que somos hermanos…”
Un campeón del mundo con Argentina apuntó contra los hinchas chilenos tras la final del torneo juvenil que ganó Marruecos.
En Argentina siguen las reacciones por la final del Mundial Sub 20 que Marruecos le ganó a la Albiceleste en Chile. Esta vez, un histórico de la selección trasandina alzó la voz y apuntó contra el público chileno.
Se trata del exfutbolista Óscar Ruggeri, quien, en el programa F19 de ESPN, criticó a los hinchas de nuestro país por no apoyar al combinado argentino durante el torneo juvenil.
“Un saludo a todos los chicos de la selección argentina juvenil. Y hay que acordarse de los chilenos, que nos dicen cosas a nosotros... En todos los partidos los tuvimos en contra, pero en contra mal”, señaló el campeón del mundo en México 1986.
“Los chilenos nunca nos ayudaron contra equipos europeos y de otros lugares. Después nos dicen que somos hermanos, y no…”, concluyó Óscar Ruggeri, visiblemente indignado.
