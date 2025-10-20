;

“Vamos a tener un Mundial aquí”: Gianni Infantino le promete al presidente de Bolivia traer una Copa del Mundo a su país

El timonel de la FIFA visitó La Paz en su gira por Sudamérica y dejó una promesa que llena de ilusión al pueblo altiplánico.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / ROBERTO ARANDA

El gran desarrollo que tuvo el Mundial Sub 20 en Chile ha dejado maravillado al mundo del fútbol, incluida la FIFA, que estaría buscando seguir llevando sus torneos a Sudamérica.

Gianni Infantino, en su gira por el continente, visitó Bolivia y participó en los festejos por el aniversario de la Federación Boliviana de Fútbol, donde compartió con el recientemente electo presidente altiplánico, Rodrigo Paz.

En una instancia en la que también estuvo presente Alejandro Domínguez, timonel de la Conmebol, las tres autoridades se comprometieron a traer un Mundial, sin importar la categoría, a Bolivia.

Vamos a tener un Mundial aquí, por supuesto, pero debemos definir qué Mundial. Ya hemos empezado a conversar con el presidente electo para contribuir al fútbol boliviano”, señaló Infantino brevemente a la prensa.

No solo confirmamos la final de la Sudamericana 2027, sino que se va a lograr un Mundial para Bolivia. Tenemos que ponernos manos a la obra”, declaró en conferencia el Jefe de Estado boliviano, quien podría hacer historia trayendo una Copa del Mundo a su país.

