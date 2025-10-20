Llegó el momento para los cuatro protagonistas. Esta semana, después de varias de descanso a nivel internacional, la acción de la Copa Sudamericana 2025 está de regreso con la fiesta de las semifinales.

Instancia donde nuestro país estará representado: Universidad de Chile sigue con vida en el torneo y estará enfrentando a Lanús de Argentina, en una llave que promete sacar chispas.

Antes, todo comenzará en Ecuador. Independiente del Valle se mide ante Atlético Mineiro de Brasil en otro compromiso que será de alto vuelo. Aquello se juega este martes 21 de octubre en la Ciudad Deportiva del conjunto ecuatoriano.

Dos días más tarde, la acción de la Sudamericana se trasladará al Estadio Nacional. El principal coliseo deportivo de Chile será la casa de la ida entre Universidad de Chile y Lanús. El duelo está pactado para las 19:00 horas del jueves 23.

Copa Sudamericana, semifinales: en vivo, en directo, online, y TV

Martes 21 de octubre

21:30 hrs | Indep. del Valle vs. Atlético Mineiro | Ciudad Deportiva Indep. del Valle

Jueves 23 de octubre