Confirmado: este será el árbitro que dirigirá el Clásico Universitario en el Claro Arena / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

La ANFP ya definió el nombre del árbitro que dirigirá el Clásico Universitario, programado para este domingo por la fecha 25 del Campeonato Nacional.

Juan Lara será el encargado de impartir justicia en este duelo donde Universidad Católica recibirá a Universidad de Chile en el Estadio Claro Arena.

En la presente temporada, el juez de 36 años ha arbitrado dos partidos de los cruzados: ante Palestino (empate 1-1) y frente a Everton (la UC goleó 6-0). Ante la U aún no ha dirigido este 2025.

El Clásico Universitario se jugará este 26 de octubre, a partir de las 12:30 horas, en el Claro Arena. Por ahora, Universidad Católica marcha segundo en la tabla con 45 puntos, mientras que Universidad de Chile está en el quinto puesto con 42 unidades.