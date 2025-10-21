;

Fin a la polémica: La Liga da marcha atrás y cancela el partido entre Villarreal y Barcelona en Miami

El encuentro, que pretendía disputarse el próximo mes de diciembre en Estados Unidos, finalmente no se jugará por “la incertidumbre generada en España”.

Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images

La gran polémica que dividía al fútbol español llegó a su fin este martes. A través de un comunicado oficial, La Liga informó la cancelación del partido entre Villarreal y Barcelona, correspondiente a la jornada 17 del torneo, que se pretendía disputar el próximo mes de diciembre en Miami.

Las autoridades del certamen hispano señalaron que “tras conversaciones con la promotora del partido en Miami, esta ha comunicado su decisión de cancelar la organización del evento debido a la incertidumbre generada en España durante las últimas semanas".

Revisa también:

ADN

“LaLiga lamenta profundamente que este proyecto, que representaba una oportunidad histórica e inigualable para la internacionalización del futbol español, no pueda seguir adelante”, agregó el escrito.

Cabe recordar que la iniciativa había despertado la oposición de los propios jugadores de La Liga, que organizaron una protesta el pasado fin de semana, así como de grupos de aficionados y del Real Madrid, que había pedido a la FIFA, a la UEFA y al Consejo Superior de Deportes (CSD) de España que prohibieran este partido.

El partido entre Villarreal y Barcelona iba a ser el primer partido de una de las cinco grandes ligas de Europa que se celebraba en el extranjero. La Serie A de Italia también tiene previsto disputar el duelo entre AC Milan y Como en Australia en febrero del 2026.

Contenido patrocinado

Combinaciones inesperadas que dominarán la primavera 2025

Combinaciones inesperadas que dominarán la primavera 2025

Elecciones presidenciales: Jara perdería en todos los escenarios de segunda vuelta mientras Kast afianza expectativa de ganador

Elecciones presidenciales: Jara perdería en todos los escenarios de segunda vuelta mientras Kast afianza expectativa de ganador

¿Lluvia en la Región Metropolitana? Este será el día más frío de la penúltima semana de octubre

¿Lluvia en la Región Metropolitana? Este será el día más frío de la penúltima semana de octubre

Un antes y un después: Tiny Desk de 31 Minutos rompe récord histórico en la música chilena

Un antes y un después: Tiny Desk de 31 Minutos rompe récord histórico en la música chilena

Latife Soto había adelantado cambio de cara a las elecciones presidenciales y sorprende con nuevo aviso: &#039;Espérense un poquito&#039;

Latife Soto había adelantado cambio de cara a las elecciones presidenciales y sorprende con nuevo aviso: 'Espérense un poquito'

¿Cuáles son los desafíos de ser actor infantil? Los protagonistas de &#039;Stranger Things&#039; lo revelan

¿Cuáles son los desafíos de ser actor infantil? Los protagonistas de 'Stranger Things' lo revelan

Blond en Chile 2025: fecha, lugar y venta de entradas para el concierto

Blond en Chile 2025: fecha, lugar y venta de entradas para el concierto

RESEÑA | Rod Stewart se despide de Chile dando cátedra de cómo ser un showman

RESEÑA | Rod Stewart se despide de Chile dando cátedra de cómo ser un showman

Querida actriz chilena se casa con su novia en secreto tras seis años de relación: &#039;El matri más lindo que he visto&#039;

Querida actriz chilena se casa con su novia en secreto tras seis años de relación: 'El matri más lindo que he visto'

Actriz Ingrid &#039;Peka&#039; Parra aclara su diagnóstico médico tras confusión entre sus seguidores: &#039;No tengo esa enfermedad&#039;

Actriz Ingrid 'Peka' Parra aclara su diagnóstico médico tras confusión entre sus seguidores: 'No tengo esa enfermedad'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad