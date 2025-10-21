Fin a la polémica: La Liga da marcha atrás y cancela el partido entre Villarreal y Barcelona en Miami

La gran polémica que dividía al fútbol español llegó a su fin este martes. A través de un comunicado oficial, La Liga informó la cancelación del partido entre Villarreal y Barcelona, correspondiente a la jornada 17 del torneo, que se pretendía disputar el próximo mes de diciembre en Miami.

Las autoridades del certamen hispano señalaron que “tras conversaciones con la promotora del partido en Miami, esta ha comunicado su decisión de cancelar la organización del evento debido a la incertidumbre generada en España durante las últimas semanas".

“LaLiga lamenta profundamente que este proyecto, que representaba una oportunidad histórica e inigualable para la internacionalización del futbol español, no pueda seguir adelante”, agregó el escrito.

Cabe recordar que la iniciativa había despertado la oposición de los propios jugadores de La Liga, que organizaron una protesta el pasado fin de semana, así como de grupos de aficionados y del Real Madrid, que había pedido a la FIFA, a la UEFA y al Consejo Superior de Deportes (CSD) de España que prohibieran este partido.

El partido entre Villarreal y Barcelona iba a ser el primer partido de una de las cinco grandes ligas de Europa que se celebraba en el extranjero. La Serie A de Italia también tiene previsto disputar el duelo entre AC Milan y Como en Australia en febrero del 2026.