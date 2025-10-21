Joao Correia, jugador del Pafos de Chipre, registró la segunda expulsión más rápida en toda la historia de la UEFA Champions League, luego de ver la roja por una insólita infracción en el duelo de este martes ante el Kairat Almaty de Kazajistán.

A los 2 minutos y 44 segundos del primer tiempo, Correia fue a disputar un balón cerca de la mitad de la cancha y le propinó un fuerte planchazo en el rostro a Machado Mata.

Una vez que su rival cayó al césped, el árbitro del partido no dudó y le mostró la cartulina roja al futbolista del Pafos FC, que jugó prácticamente todo el partido con un hombre menos y debió conformarse con un empate 0-0.

Con esto, Correia firmó la segunda expulsión más temprana en la Champions League, solo por detrás de la roja directa (a los 2 minutos y 37 segundos) que recibió Olexandr Kucher (Shakhtar Donetsk) contra Bayern Múnich en 2015.