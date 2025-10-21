“Santiago es una Europa pequeñita”: un padre vino a ver a su hijo en el Mundial Sub 20 y se enamoró de Chile

El Mundial Sub 20 que se disputó en Chile permitió que muchos extranjeros conocieran el país por primera vez. Ese fue el caso de la familia de Jordan Barrera, mediocampista de la selección de Colombia, que terminó tercero en el torneo juvenil.

En el partido contra Francia por el tercer puesto, Óscar Barrera, padre del volante colombiano, conversó con AS y confesó que junto a su esposa e hijos quedaron encantados con nuestro país. “Estamos enamorados de Chile. De verdad que la gente de aquí es muy hermosa, hemos sentido el agrado y lo que más nos encanta es que nos apoyaron siempre”, partió señalando.

“Hemos conocido harto y nos hemos ido de excursión. No nos cansamos de maravillarnos con todo lo que tiene Chile, te lo digo de corazón. Me gusta el calor humano y en Talca nos lo dieron. Dicen que es una ciudad, pero para mí es un pueblecito pequeño con una gente maravillosa. Rancagua es parecida a Talca y la gente fue igual”, agregó el papá de Jordan Barrera, quien hace pocos meses fichó por el Botafogo de Brasil.

En la misma línea, comentó que “Santiago muy lindo, una ciudad muy organizada. Es una Europa pequeñita. Estamos viendo a Europa. Estamos maravillados por el crecimiento y la economía de Chile”.

“En Colombia tenemos muchos paisajes hermosos, pero ahora mismo me quedo con Chile”, concluyó el padre del futbolista colombiano.