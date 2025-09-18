En Sin Editar, Pamela Díaz comentó la confusión generada tras la llegada de Pamela Díaz Sanhueza como directora de programación de Canal 13.

La conductora explicó que muchas personas creen que ella ocupa ese cargo, lo que incluso llevó a Nacho Pop a bromear al respecto.

Todo comenzó cuando el notero de Hay que decirlo le señaló a “La Fiera” que “la gente cree que eres mi jefa”, recordando que Pamela Díaz Sanhueza fue productora ejecutiva del matinal Tu Día desde 2022 y recientemente asumió la dirección de programación en Inés Matte Urrejola.

“Lo he comentado y mucha gente me dice: ‘¡por qué la pusieron a ella!; y yo les digo: ‘¡no, es un alcance de nombres!’“, relató Nacho Pop mientras la animadora reía.

La razón de la molestia de Pamela Díaz con su jefa

Más adelante, la propia conductora de Hay que decirlo aclaró explicó: “Queremos aclarar, querida people, que hoy día nuestra jefecita, la directora de programación, sale un comunicado... Pamela Díaz se llama. Entonces, la gente cree que soy yo. Pero voy a decir algo: estoy muy enojada con nuestra jefa”.

Tras ello, recordó: “Pamela Díaz trabajaba en TVN, hija del ‘Tata’ Díaz, grande, y mucha gente en ese momento me escribían a mí, porque ella estaba encargada del matinal, y me decían: ‘¿a qué hora es la pauta?’... Y era todos los días un hueón nuevo, durante un mes, estuve ya un poquito cansada“.

La animadora incluso contó que en una ocasión decidió seguirles el juego: “Y un día dije ‘voy a jugar a esta cuestión’, y digo ‘ya, mañana a tal hora’ (...) Me creyeron”.

“Pero Pamela Díaz, mi jefa actual... Porque ella es la mala y yo soy la buena Pamela Díaz... Ella... Me llamaron para dos campañas y no dio mi teléfono, se aburrió de que la llamaran pa’ cuestiones y no lo dio, y era una marca muy importante”, cerró.