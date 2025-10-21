Caso SQM entra en etapa definitiva: ME-O se muestra tranquilo y asegura que “mañana será ratificada mi total y absoluta inocencia”
El candidato presidencial dijo que estos 11 años de investigación fueron “tortuosos”.
El caso SQM entra en su etapa final tras casi 11 años de investigación por presunto financiamiento irregular de la política.
Este martes y miércoles se desarrollan las últimas jornadas del juicio, que tiene entre los imputados al candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami, además del exsenador Pablo Longueira y el exgerente general de SQM, Patricio Contesse.
Al llegar al Centro de Justicia, ME-O aseguró: “Se va a confirmar mi inocencia” y recordó que “el 2021 estuve proscrito, me inscribí y me sacaron de la papeleta por este juicio; en 2017 me formalizaron en la candidatura”.
El candidato añadió que no hará comentarios hasta conocer el veredicto: “Once años, se dijo de todo, y no hay palabras que agregar”.
“Confío en que se va a confirmar mi inocencia evidente. Mañana haré los comentarios para escuchar el veredicto, pero claro, confirmo que mañana será ratificada mi total y absoluta inocencia”, dijo para finalizar ME-O.
