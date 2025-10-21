Caso SQM entra en etapa definitiva: ME-O se muestra tranquilo y asegura que “mañana será ratificada mi total y absoluta inocencia”

El caso SQM entra en su etapa final tras casi 11 años de investigación por presunto financiamiento irregular de la política.

Este martes y miércoles se desarrollan las últimas jornadas del juicio, que tiene entre los imputados al candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami, además del exsenador Pablo Longueira y el exgerente general de SQM, Patricio Contesse.

Al llegar al Centro de Justicia, ME-O aseguró: “Se va a confirmar mi inocencia” y recordó que “el 2021 estuve proscrito, me inscribí y me sacaron de la papeleta por este juicio; en 2017 me formalizaron en la candidatura”.

El candidato añadió que no hará comentarios hasta conocer el veredicto: “Once años, se dijo de todo, y no hay palabras que agregar”.

“Confío en que se va a confirmar mi inocencia evidente. Mañana haré los comentarios para escuchar el veredicto, pero claro, confirmo que mañana será ratificada mi total y absoluta inocencia”, dijo para finalizar ME-O.