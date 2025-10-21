El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Ad portas de conocerse el veredicto: Longueira, ME-O y Contesse podrán declarar ante el tribunal por caso SQM

Para las 11 horas de este martes está fijada en el Tercer Tribunal de Juicio Oral de Santiago una audiencia del caso SQM, indagatoria que ha llevado la Fiscalía desde 2015 por el financiamiento irregular a la política .

En la instancia, los ocho imputados tendrán la opción de entregar unas palabras finales ante el tribunal. Entre ellos se encuentra Pablo Longueira, Marco Enríquez-Ominami y Patricio Contesse.

Por casi tres años se extendió el caso SQM con un juicio oral que contempló 558 jornadas, siendo el más largo y caro desde la Reforma Procesal Penal, pues solo a la Fiscalía le ha costado más de mil millones de pesos .

Al respecto, el candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami indicó ayer lunes que se encontraba evaluando si usará su derecho a palabra. “Espero que termine y se ratifique la total absolución”, dijo.