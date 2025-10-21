;

Ad portas de conocerse el veredicto: Longueira, ME-O y Contesse podrán declarar ante el tribunal por caso SQM

En una audiencia final, previo a la lectura del veredicto, los imputados tendrán la opción de entregar unas palabras, siendo la primera vez en los casi tres años que duró el juicio oral.

Ruth Cárcamo

Francisca Carvajal

Ad portas de conocerse el veredicto: Longueira, ME-O y Contesse podrán declarar ante el tribunal por caso SQM

Ad portas de conocerse el veredicto: Longueira, ME-O y Contesse podrán declarar ante el tribunal por caso SQM

03:03

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Para las 11 horas de este martes está fijada en el Tercer Tribunal de Juicio Oral de Santiago una audiencia del caso SQM, indagatoria que ha llevado la Fiscalía desde 2015 por el financiamiento irregular a la política.

En la instancia, los ocho imputados tendrán la opción de entregar unas palabras finales ante el tribunal. Entre ellos se encuentra Pablo Longueira, Marco Enríquez-Ominami y Patricio Contesse.

Revisa también

ADN

Por casi tres años se extendió el caso SQM con un juicio oral que contempló 558 jornadas, siendo el más largo y caro desde la Reforma Procesal Penal, pues solo a la Fiscalía le ha costado más de mil millones de pesos.

Al respecto, el candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami indicó ayer lunes que se encontraba evaluando si usará su derecho a palabra. “Espero que termine y se ratifique la total absolución”, dijo.

Este miércoles el Tercer Tribunal Oral en lo Penal daría a conocer el veredicto del caso SQM, instancia donde se sabrá si los ocho acusados son condenados o absueltos.

Contenido patrocinado

Combinaciones inesperadas que dominarán la primavera 2025

Combinaciones inesperadas que dominarán la primavera 2025

Elecciones presidenciales: Jara perdería en todos los escenarios de segunda vuelta mientras Kast afianza expectativa de ganador

Elecciones presidenciales: Jara perdería en todos los escenarios de segunda vuelta mientras Kast afianza expectativa de ganador

¿Lluvia en la Región Metropolitana? Este será el día más frío de la penúltima semana de octubre

¿Lluvia en la Región Metropolitana? Este será el día más frío de la penúltima semana de octubre

Un antes y un después: Tiny Desk de 31 Minutos rompe récord histórico en la música chilena

Un antes y un después: Tiny Desk de 31 Minutos rompe récord histórico en la música chilena

Latife Soto había adelantado cambio de cara a las elecciones presidenciales y sorprende con nuevo aviso: &#039;Espérense un poquito&#039;

Latife Soto había adelantado cambio de cara a las elecciones presidenciales y sorprende con nuevo aviso: 'Espérense un poquito'

¿Cuáles son los desafíos de ser actor infantil? Los protagonistas de &#039;Stranger Things&#039; lo revelan

¿Cuáles son los desafíos de ser actor infantil? Los protagonistas de 'Stranger Things' lo revelan

Blond en Chile 2025: fecha, lugar y venta de entradas para el concierto

Blond en Chile 2025: fecha, lugar y venta de entradas para el concierto

RESEÑA | Rod Stewart se despide de Chile dando cátedra de cómo ser un showman

RESEÑA | Rod Stewart se despide de Chile dando cátedra de cómo ser un showman

Querida actriz chilena se casa con su novia en secreto tras seis años de relación: &#039;El matri más lindo que he visto&#039;

Querida actriz chilena se casa con su novia en secreto tras seis años de relación: 'El matri más lindo que he visto'

Actriz Ingrid &#039;Peka&#039; Parra aclara su diagnóstico médico tras confusión entre sus seguidores: &#039;No tengo esa enfermedad&#039;

Actriz Ingrid 'Peka' Parra aclara su diagnóstico médico tras confusión entre sus seguidores: 'No tengo esa enfermedad'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad