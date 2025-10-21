;

VIDEO. Descubren búnkeres subterráneos usados por organización criminal en Antofagasta: torturaban gente en su interior

Carabineros y la Fiscalía desarticularon una red criminal tras hallar espacios bajo tierra. Seis personas quedaron en prisión preventiva.

Martín Neut

Carabineros encontró varios búnkeres subterráneos en el campamento Mujeres Cabeza de Familia, en Antofagasta, presuntamente utilizados por una organización criminal para mantener a sus víctimas secuestradas.

Seis personas fueron detenidas, todas extranjeras, cinco de ellas en situación migratoria irregular.

El operativo se originó el 15 de octubre, cuando un hombre con graves lesiones fue hallado en el lugar. La víctima, también extranjera, habría sido secuestrada y torturada el día anterior, logrando escapar al día siguiente.

El general Cristian Montre Soto, jefe de la Zona de Carabineros de Antofagasta, señaló que “se logró establecer que esta persona habría sido secuestrada el día anterior y que posteriormente, durante la mañana del día siguiente, habría logrado escapar, habiendo sido torturada en uno de estos inmuebles del campamento”.

Estructuras subterráneas

Durante los allanamientos, las unidades OS9 y OS7 encontraron estructuras subterráneas en cuatro viviendas. Según Montre, “probablemente se utilizaban para distintos ilícitos, tales como el acopio de drogas, armamento o bien mantener personas secuestradas”.

El fiscal regional Juan Castro Bekios indicó que los detenidos fueron formalizados “por distintos delitos, entre ellos asociación criminal y secuestro agravado”, quedando todos en prisión preventiva.

