Colmed advierte que hospitales públicos podrían quedarse sin recursos en los últimos meses del 2025

El Colegio Médico (Colmed) advirtió que los hospitales públicos podrían enfrentar una falta de recursos durante los últimos meses de 2025, situación que ya se vivió en 2024 y que se evitó adelantando parte del presupuesto del año siguiente.

La presidenta del Colmed, Anamaría Arriagada, señaló que “se otorgan recursos pensando en 10 meses” y que la situación se agrava “por la complejidad de los pacientes, por el envejecimiento y porque efectivamente la salud que se da hoy día en los hospitales es una salud de primer nivel”.

La preocupación surge en medio de la discusión del proyecto de Ley de Presupuestos 2026, donde la Asociación de Proveedores denunció una deuda estatal de 450 millones de dólares.

El exministro de Salud Jaime Mañalich aseguró que “después de la pandemia, salud dejó de ser una prioridad política para el Gobierno” y advirtió que “la gente llega a los hospitales, no la atienden, están en una lista de espera, mueren mientras están en lista de espera”.

Lunes 27 de octubre

El exministro y actual decano de la Facultad de Salud de la UDLA, Osvaldo Artaza, destacó que las prioridades deben centrarse en “reducir las listas de espera y fortalecer la atención primaria de salud, de modo que los problemas se anticipen”.

Por su parte, la académica Natalia Yankovic insistió en que “lo primero es intentar sincerar cuál es el real costo que tenemos en la prestación de salud”.

Arriagada complementó que “necesitamos meter la salud de las personas adentro como una prioridad y que haya, ojalá de aquí al mediano o largo plazo, una manera de asignar el presupuesto que sea más flexible”. El debate del presupuesto de salud 2026 en el Congreso comenzará el lunes 27 de octubre.